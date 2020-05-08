Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в следующем году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет в ближайшие дни.

с чего всё началось

Завершение государственных испытаний и передача системы вооруженным силам запланированы в 2021 году. Заключение государственного контракта на закупку ЗРС С-500 запланировано в 2021 году с поставкой в 2025 году.

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

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