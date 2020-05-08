Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПервые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
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Алексей Криворучко
Завершение государственных испытаний и передача системы вооруженным силам запланированы в 2021 году. Заключение государственного контракта на закупку ЗРС С-500 запланировано в 2021 году с поставкой в 2025 году.
— Алексей Криворучко, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 23:13
с чего всё началось

Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году

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