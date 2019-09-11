Армия и оружие
ИзвестияПервые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
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Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года. Об этом сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.ТАСС20:54
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
Политика
Песков подтвердил работу предполагаемого шпиона Смоленкова в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что предполагаемый американский шпион Олег Смоленков действительно работал в администрации президента.
Труд 06:30
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
RT на русском 02:24
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Экономика
Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.
Газета.Ru 17:42
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:47
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня
Клип Тимати и Гуфа «Москва» за два дня собрал более миллиона дизлайков.
РБК вчера в 13:44
Политика
Почти 30 генералов и полковников уволил Путин
От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Футбол
Соболев назвал лучших игроков РПЛ
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме.
Soccer.ru 14:22
Происшествия
В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
Комсомольская правда 11:37
Общество
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
По состоянию на 1 августа эксперимент не работал «в связи с отсутствием программного обеспечения и требований для его реализации», рассказал на совещании в ЕЭК Илья Дмитриев, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА; объединяет Avon, Mary Key, Faberlic, «Рив Гош» и др.).
РБК 17:01
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости 16:38
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать врачей за низкое качество медпомощи
Штрафовать чиновников и больничное начальство за низкое качество медицинской помощи намерен Минздрав.
Московский Комсомолец 06:10
Космос
Запуск японского космического грузовика к МКС отменен из-за пожара
В Японии отменили запуск космического грузовика к МКС из-за пожара около стартовой площадки.
Вести.Ru 19:58
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций
Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
Политика
В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке.
РБК 11:59
Политика
ЦИК обеспокоен неторопливостью петербургских ИКМО
Центризбирком озабочен тем, что в систему ГАС «Выборы» не были введены более чем 70 протоколов избирательных комиссий по итогам голосования на муниципальных выборах в Петербурге.
Мойка78 17:10
Общество
Москалькова рассказала о наиболее частых вопросах граждан к омбудсменам
Граждане России чаще всего обращаются в аппарат Уполномоченного по правам человека РФ по вопросам доступности и качества медпомощи, реализации пенсионной реформы, отказам в возбуждении уголовных дел, экологии.
Интерфакс 21:59
Кино
Paramount переснимет боевик «Без лица»
Экономика сегодня 13:38