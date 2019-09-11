Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПервые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
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с чего всё началось

Источники: первые два российских вертолетоносца заложат на верфи в Крыму весной 2020 года

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года. Об этом сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.
ТАСС20:54

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Источники: первые два российских вертолетоносца заложат на верфи в Крыму весной 2020 года

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Взгляд.ру21:12

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