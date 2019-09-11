Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года. Об этом сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.

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Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

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