Армия и оружие

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Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
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с чего всё началось

Источники: первые два российских вертолетоносца заложат на верфи в Крыму весной 2020 года

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года. Об этом сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.
ТАССвчера в 20:54

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Источники: первые два российских вертолетоносца заложат на верфи в Крыму весной 2020 года

ТАССвчера в 20:54

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Известиявчера в 21:25

Первый российский ракетоносец планируют сдать до конца 2027 года

РЕН ТВвчера в 23:38

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Россия начнет строить вертолетоносцы уже в следующем году

Эхо Москвывчера в 21:05

В Крыму построят первые российские вертолетоносцы

Газета.Ruвчера в 21:05

В Крыму построят первые российские вертолетоносцы

Lenta.ruвчера в 22:14
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
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Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара

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