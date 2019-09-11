Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПервые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

Источники: первые два российских вертолетоносца заложат на верфи в Крыму весной 2020 года

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года. Об этом сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.
ТАССвчера в 20:54

Подробнее о событии

Источники: первые два российских вертолетоносца заложат на верфи в Крыму весной 2020 года

ТАССвчера в 20:54

Первый российский ракетоносец планируют сдать до конца 2027 года

РЕН ТВвчера в 23:38

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Известиявчера в 21:25

СМИ сообщили о готовящейся закладке первых российских вертолетоносцев

РБКвчера в 22:34

Россия начнет строить вертолетоносцы уже в следующем году

Эхо Москвывчера в 21:05

В Крыму построят первые российские вертолетоносцы

Газета.Ruвчера в 21:05

В Крыму построят первые российские вертолетоносцы

Lenta.ruвчера в 22:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:12, Вашингтон
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика

Миллер доложил Путину о ситуации с газом на Украине

Украина стремится высокими темпами вести закачку газа, в частности на фоне того, что 31 декабря заканчивается договор с Россией на транзит через украинскую территорию, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Rambler News Service 09 сентября в 08:46
Политика

Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Политика

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

РБК 00:05
Общество

В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть

Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости вчера в 04:00
Гаджеты

Сегодня Apple презентует новые модели iPhone

В городе R вчера в 04:29
Политика

В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке

РБК вчера в 11:59
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Общество

Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов

Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:11
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 09 сентября в 13:10
Наука

У Tesla появится батарея с ресурсом 1,6 миллиона километров

«Гуру батареи Tesla» и профессор физики из Галифакса Джефф Дан заявил журналистам, что новый аккумулятор прослужит миллион миль (1,6 миллиона километров).
Motor вчера в 10:52
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Путешествия

Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции

Газета.Ru вчера в 20:53
Политика

Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину

Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 11:53
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости 09 сентября в 23:10
Происшествия

Восемь человек отравились неизвестным веществом в магазине под Москвой

Восемь человек отравились в подмосковной "Пятерочке" неизвестным веществом. Одному из них потребовалась помощь медиков.
РЕН ТВ 00:33
Культура

Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ

REGNUM 00:52
Экономика

«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой

После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия вчера в 09:01
Происшествия

Обвинившую Неймара в изнасиловании модель заподозрили в вымогательстве

Гражданская полиция бразильского штата Сан-Паулу предъявила обвинения в ложном доносе и вымогательстве модели Нажиле Триндаде, которая ранее обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара в изнасиловании.
РБК вчера в 18:12
Футбол

Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».
Чемпионат вчера в 21:43
Общество

Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
Известия вчера в 11:38
Политика

Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:53
Космос

Запуск японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара

Запуск японского беспилотного грузового корабля «Конотори-8» с помощью ракеты-носителя H-IIB к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, сообщает NASA.
RT на русском вчера в 19:21
Кино

Во Владивосток прибыл Константин Хабенский и другие знаменитые актеры

Primpress.ru вчера в 21:37
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане

Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Наука

Время жизни изолированной человеческой печени продлили до 40 часов

Ученые из Нидерландов и США нашли способ продлить время хранения охлажденной печени человека в несколько раз — до 40 часов.
N+1 09 сентября в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное