Армия и оружие
ИзвестияПервые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
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с чего всё началось
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года. Об этом сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.ТАССвчера в 20:54
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Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Известия 05:29
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы постановил вернуть материалы уголовного дела "Седьмой студии" в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 11:22
Армия и оружие
В КНДР провели испытания сверхбольшой системы залпового огня
Хакасия-Информ вчера в 22:24
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Политика
Песков подтвердил работу предполагаемого шпиона Смоленкова в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что предполагаемый американский шпион Олег Смоленков действительно работал в администрации президента.
Труд вчера в 06:30
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Экономика
Дерипаска пожаловался на дороговизну российских кредитов
Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal.
РБК 10:10
Экономика
ЦБ обяжут сообщать об ограничениях банков в работе с вкладами физлиц
Законопроект, обязывающий ЦБ информировать об ограничениях банков в работе с вкладами физических лиц, внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.
REGNUM 11:04
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Авто
Названы лучшие коммерческие автомобили года в России
Организаторы международной выставки COMTRANS-2019, проходившей в первой декаде сентября в Москве, назвали победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».
Автоновости дня 11:15
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Финансы
Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Гаджеты
Уязвимость NetCAT угрожает серверным процессорам Intel
Исследователи объясняют, что корень проблемы связан с механизмом Intel DDIO, который был создан для серверных процессоров и был призван оптимизировать их работу.
Хакер Online 03:30
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Политика
Квициния просит суд отменить итоги выборов президента Абхазии
Лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, принимавший участие в выборах президента Абхазии, подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов главы государства.
RT на русском 09:42
Футбол
В Петербурге пройдет финал Кубка по футболу среди молодежных команд
В Северной столице 17 сентября на стадионе «Турбостроитель» на проспекте Металлистов в финале Кубка Петербурга по футболу среди молодежных команд встретятся прошлогодний обладатель кубка, команда Спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Зенит» и ФК «Звезда».
Невские Новости 10:33
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Общество
Малышева высказалась о поедании человечины
Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».
Lenta.ru 09:08
Политика
США ввели санкции против двух руководящих сотрудников СК Сургута
США приняли решение ввести санкции против двух сотрудников СК России в Сургуте, которые занимают руководящие должности.
Телеканал 360° вчера в 11:23
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала подросшую красавицу-внучку
Алла Пугачева до появления младших детей, Лизы и Гарри, много время уделяла внучке Клавдии – дочери Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова.
Bimru.ru 03:55
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30