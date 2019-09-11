Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПервые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
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с чего всё началось

Источники: первые два российских вертолетоносца заложат на верфи в Крыму весной 2020 года

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года. Об этом сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.
ТАССвчера в 20:54

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Источники: первые два российских вертолетоносца заложат на верфи в Крыму весной 2020 года

ТАССвчера в 20:54

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Известиявчера в 21:25

Первый российский ракетоносец планируют сдать до конца 2027 года

РЕН ТВвчера в 23:38

СМИ сообщили о готовящейся закладке первых российских вертолетоносцев

РБКвчера в 22:34

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Газета.Ru07:01

Россия начнет строить вертолетоносцы уже в следующем году

Эхо Москвывчера в 21:05

Горячий привет Парижу из Крыма: Россия построит два своих вертолетоносца

Комсомольская правда09:37
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Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
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В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
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