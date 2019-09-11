Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПервые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Россия заложит первые два универсальных десантных корабля (УДК) на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае следующего года, сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.
Читать в источнике
Комментировать232
с чего всё началось

Источники: первые два российских вертолетоносца заложат на верфи в Крыму весной 2020 года

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года. Об этом сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли.
ТАССвчера в 20:54

Подробнее о событии

Источники: первые два российских вертолетоносца заложат на верфи в Крыму весной 2020 года

ТАССвчера в 20:54

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Известиявчера в 21:25

Первый российский ракетоносец планируют сдать до конца 2027 года

РЕН ТВвчера в 23:38

СМИ сообщили о готовящейся закладке первых российских вертолетоносцев

РБКвчера в 22:34

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Газета.Ru07:01

Россия начнет строить вертолетоносцы уже в следующем году

Эхо Москвывчера в 21:05

Горячий привет Парижу из Крыма: Россия построит два своих вертолетоносца

Комсомольская правда09:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:17, Вашингтон
Шоу-бизнес

Фото внучки-красавицы Аллы Пугачевой покорило фанатов

7Дней.ру 03:00
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Гаджеты

Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Политика

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Шоу-бизнес

Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия

В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы

В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика

Итоги выборов в севастопольское Заксобрание утвердил избирком

Представители от КПРФ, ЛДПР, «Единой России», «Справедливой России», Партии пенсионеров за социальную справедливость и «Зеленых» получили мандаты по итогам выборов в Заксобрание Севастополя второго созыва.
Политика Сегодня 09:27
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Общество

Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ

По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Футбол

Футболист Арда Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Pravda.Ru 06:43
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Культура

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

Московский Комсомолец вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Баскетбол

Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу

Российская газета 10:00
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия

Российский самолет столкнулся с огромным бакланом

Lenta.ru 07:32
Технологии

Эксперт нашел на фото самую секретную российскую субмарину — К-329 «Белгород»

Речь идет о К-329 «Белгород», которую раньше можно было видеть лишь частично, либо на спутниковых снимках, дающих только общее представление о размерах лодки, к слову, самой длинной во всей человеческой истории. ©hisutton Как пишет Covert Shores, на новом фото можно впервые видеть полный профиль субмарины выше ватерлинии.
Naked Science 07:22
Происшествия

Объявленного в розыск вице-мэра Первоуральска случайно нашли в Туапсе

В Туапсе задержали бывшего мэра Первоуральска, осужденного за вымогательства.
Российская газета 09:00
Политика

В Конгрессе США обещали спонсировать Украину вопреки воле Трампа

Конгресс США восстановит предоставление Украине финансовой помощи в размере 250 млн долларов, если президент США Дональд Трамп примет решение о ее блокировке, заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.
Взгляд.ру 00:24
Происшествия

В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Экономика

Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Общество

Кузнецова предложила провести амнистию несовершеннолетних и женщин

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину провести амнистию несовершеннолетних и женщин с семейными обстоятельствами, осуждённых по нетяжким статьям.
RT на русском вчера в 10:44
Финансы

Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Происшествия

В США разбился грузовой самолет

Грузовой самолет c автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG.
РИА Новости 07:13
Шоу-бизнес

Максим Галкин разделся и сфотографировался на фоне ретромашины

Поклонники сравнили его с американским подростком. Юморист Максим Галкин опубликовал пафосное фото в «калифорнийском» стиле.
Lisa.ru 08:59
Футбол

Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».
Чемпионат вчера в 21:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное