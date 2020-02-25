Общество

Радио МаякРадио МаякПервые два случая заражения коронавирусом подтвердились в Австрии

Первые случаи выявлены в Тоскане, в том числе во Флоренции, а также на Сицилии. Посольство России в Италии призывает россиян не ездить в северные районы страны – в Ломбардию, Венето, Пьемонт и область Эмилия-Романья.
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В Австрии зафиксировали два случая заражения коронавирусом

ТАСС08:00

Посольство в Австрии предупредило россиян о коронавирусе в Европе

РИА Новости10:07

В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

РБК09:04

Итальянский очаг: коронавирус распространяется по Европе

РЕН ТВ13:07

В Австрии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом

Известия07:38

Две страны Европы объявили о первых случаях заражения коронавирусом

Lenta.ru07:18

В Австрии подтвердили два случая заражения коронавирусом

Газета.Ru07:16
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Общество

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Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
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Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Румынии

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
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В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
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Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.
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ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

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На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали в том числе двое детей.
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Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса

Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
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Собчак ответила покинувшей студию Успенской

После съемок певица обвинила Собчак в том, что та является "холодной, циничной и пустой ведущей".
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Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

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Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 23-мужчина в пригородном дачном поселке под Рамонью, сообщили в региональном управлении СКР.
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В HBO подтвердили выход нового эпизода сериала «Друзья»

Американская телевизионная компания HBO, принадлежащая WarnerMedia, подтвердила выход нового эпизода культового сериала «Друзья» - его покажут в мае этого года.
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Экономика

Три российских сахарных завода приостанавливают работу

Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
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Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
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На встрече с премьером Ильятков заявил о необходимости инвестирования в мясное животноводство.
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