Общество
Радио МаякПервые два случая заражения коронавирусом подтвердились в Австрии
Первые случаи выявлены в Тоскане, в том числе во Флоренции, а также на Сицилии. Посольство России в Италии призывает россиян не ездить в северные районы страны – в Ломбардию, Венето, Пьемонт и область Эмилия-Романья.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Румынии
Посольство России в стране рекомендовало туристам воздержаться от посещения северной части Италии, где зафиксировано больше всего случаев заражения.
Политика
Премьер-министр Румынии сложил полномочия
Назначенный глава правительства Румынии Лудовик Орбан (Национал-либеральная партия - НЛП) сложил полномочия.
Футбол
«Челси» приготовил 30 миллионов евро за вратаря «Атлетико»
Издание утверждает, что боссы "Челси" готовы предложить за стража ворот "матрасников" 30 миллионов евро.
Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Кино
Критики в восторге: премьеру пятого сезона «Лучше звоните Солу» назвали лучшим стартом
На стриминговом сервисе Netflix вышел первый эпизод пятого сезона криминального сериала Винса Гиллигана и Питера Гулда «Лучше звоните Солу», но этого оказалось вполне достаточно, чтобы привести критиков в восторг.
Авто
Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок
До 89% материи, использованной в салоне A3 нового поколения, будет получено из измельченных и расплавленных пластиковых бутылок.
Армия и оружие
США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией
Армия и оружие
Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба
Политика
«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
Армия и оружие
Боевики ПНС Ливии продолжают атаковать позиции ЛНА в Триполи
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом
Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Футбол
УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.
Футбол
Экс-голкипер «Челси»: Азар все время ходит в пиццерию
Польский голкипер Марцин Булка поделился впечатлениями от игры с форвардом Эденом Азаром, который сейчас выступает за мадридский "Реал".
Общество
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Происшествия
В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов
На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали в том числе двое детей.
Общество
Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса
Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
Шоу-бизнес
Собчак ответила покинувшей студию Успенской
После съемок певица обвинила Собчак в том, что та является "холодной, циничной и пустой ведущей".
Происшествия
Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена
Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 23-мужчина в пригородном дачном поселке под Рамонью, сообщили в региональном управлении СКР.
Культура
В HBO подтвердили выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американская телевизионная компания HBO, принадлежащая WarnerMedia, подтвердила выход нового эпизода культового сериала «Друзья» - его покажут в мае этого года.
Экономика
Три российских сахарных завода приостанавливают работу
Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Политика
Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам
Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Общество
Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл
Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
Экономика
ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
Экономика
Мишустин позвал Ильтякова в Москву для доклада
На встрече с премьером Ильятков заявил о необходимости инвестирования в мясное животноводство.