В первой главе Конституции РФ идет речь об основах конституционного строя, во второй - о правах и свободах человека и гражданина.

с чего всё началось

В первой главе российской Конституции речь идет об основах конституционного строя, во второй указаны права и свободы человека и гражданина. Также Крашенинников отметил, что меняться не будет девятая глава документа, где говорится о порядке внесения изменений в Конституцию.

Крашенинников заявил, что первые две главы Конституции незыблемы

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