Политика
Аргументы и ФактыКрашенинников заявил, что первые две главы Конституции незыблемы
В первой главе российской Конституции речь идет об основах конституционного строя, во второй указаны права и свободы человека и гражданина. Также Крашенинников отметил, что меняться не будет девятая глава документа, где говорится о порядке внесения изменений в Конституцию.
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с чего всё началось
В первой главе Конституции РФ идет речь об основах конституционного строя, во второй - о правах и свободах человека и гражданина.РИА Новости04:41
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Политика
Мишустин назначен Председателем Правительства РФ
Владимир Путин подписал указ о назначении Председателем Правительства страны Михаила Мишустина Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Спорт
ПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДА
Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
Общество
Студентам решили запретить делать политические заявления от лица ВШЭ
Высшая школа экономики (ВШЭ) решила изменить для студентов внутренние правила, сообщается на сайте вуза.
Технологии
Google избавила пользователей Android от оповещений
Компания Google создала новый способ обновления на смартфонах с операционной системы Android.
Политика
Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов на посту
«Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству и, конечно, председателю правительства максимальных успехов в достижении поставленных целей», — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с Мишустиным и членами правительства.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки к песням Лепса
Как пишут «Ведомости», некто Михаил Владимирович Мишустин написал музыку к песням «Зола» и «Настоящая женщина» Григория Лепса, которые вышли в 2011 году.
Политика
Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Армия и оружие
Эффектный трюк: Т-72 встал на дыбы перед трибуной со зрителями
Вдруг один из танков резко повернул налево и, протаранив препятствие, встал на дыбы буквально за несколько метров перед трибуной со зрителями, высоко задрав в небо ствол орудия.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Политика
Украинский премьер объяснил заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему принял решение подать в отставку.
Культура
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Автоспорт
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» выиграл «Дакар-2020» в зачете грузовиков
Победителем многодневки в зачете грузовиков стал экипаж Андрея Каргинова. В этом году состязания впервые прошли в Саудовской Аравии.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
Президент создал рабочую группу для разработки поправок в Конституцию
Распоряжение российского президента Владимира Путина о создании рабочей группы для разработки поправок в Конституцию вступило в силу с момента подписания.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств
У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
Общество
В России появятся выплаты на детей от 3 до 7 лет
Малообеспеченные россияне с детьми в возрасте от 3 до 7 лет станут получателями новых социальных выплат.
Общество
Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Политика
В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование
В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
Общество
Конструктор сайтов Tilda заблокировал страницу о «ростовском деле»
Конструктор сайтов Tilda заблокировал страницу об обвиняемых по «ростовскому делу» Владиславе Мордасове и Яне Сидорове.
Шоу-бизнес
75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз
В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.
Политика
Россия учтет размещение вооружений США в Японии
У России нет подозрений, что Токио вынашивает злые умыслы, направленные против РФ, заявил и.о главы внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
В ответ Иран атаковал в Ираке базы, которые использовали американские военные.
Политика
Лавров прокомментировал возможную новую должность в правительстве
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал свою возможную должность в будущем.