Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Первые две главы Конституции назвали незыблемыми

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений и внесении поправок в основной закон страны Павел Крашенинников заявил об их незыблемости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству на первом заседании рабочей группы заметил, что подобные инициативы уже поступают.
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с чего всё началось

Крашенинников заявил о незыблемости первых двух глав Конституции

В первой главе Конституции РФ идет речь об основах конституционного строя, во второй - о правах и свободах человека и гражданина.
РИА Новости04:41

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Крашенинников подчеркнул незыблемость первой и второй глав Конституции

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Стали известны незыблемые главы Конституции

Московский Комсомолец06:21

Крашенинников заявил о незыблемости первых двух глав Конституции

РИА Новости04:41

Рабочая группа по подготовке изменений в конституцию будет обсуждать поправки в главы с третьей по восьмую

Эхо Москвы05:30

Первые две главы Конституции назвали незыблемыми

Телеканал 360°05:05

Уточнены рамки поправок в российскую Конституцию

Lenta.ru05:01

Рабочая группа не будет изменять первые две главы Конституции, они незыблемы

Российская газета06:17
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Крашенинников Павел Владимирович
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
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