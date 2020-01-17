Политика
Телеканал 360°Первые две главы Конституции назвали незыблемыми
Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений и внесении поправок в основной закон страны Павел Крашенинников заявил об их незыблемости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству на первом заседании рабочей группы заметил, что подобные инициативы уже поступают.
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с чего всё началось
В первой главе Конституции РФ идет речь об основах конституционного строя, во второй - о правах и свободах человека и гражданина.РИА Новости04:41
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Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
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Резцова: соперница начала закрывать мишени на моей установке
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
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Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
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Заммэра Ярославля арестовали по делу о взятке
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Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
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Дима Билан перенес третью операцию на ноге
Известный российский певец Дима Билан перенес еще одну операцию на травмированной ноге.
Политика
Опрос показал положительное впечатление россиян от послания Путина
Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина в этом году произвело на россиян положительное впечатление, вызвало надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне.
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В Ярославле вынесли приговор второму фигуранту дела о пытках в колонии
Армия и оружие
Индийцы поставили на дыбы российский танк Т-72
В ходе празднования Дня армии индийские механики поразили зрителей отчаянным трюком на российском танке. Об этом сообщил портал «Утро.ру».
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
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На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы
На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Политика
В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств.
Общество
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
Общество
Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта
Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Шоу-бизнес
Прохорова ответила Ахеджаковой на предложение стать министром культуры
Своим предложением назначить Прохорову министром культуры Ахеджакова ранее поделилась с изданием «Подъём».
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться министром
Австрийская журналистка поинтересовалась у Лаврова, будет ли он в дальнейшем министром иностранных дел.
Футбол
«Монако» объявил о расторжении контракта с Налдо
Французский футбольный клуб "Монако" объявил о прекращении трудовых взаимоотношений с защитником Налдо.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевского титула
Жена британского принца Гарри Меган Маркл впервые после выхода из королевской семьи и отъезда из Британии появилась на людях.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Общество