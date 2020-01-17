В первой главе Конституции РФ идет речь об основах конституционного строя, во второй - о правах и свободах человека и гражданина.

с чего всё началось

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