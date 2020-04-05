У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ. Медики делали все возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний.

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области. У женщин выявили несколько хронических заболеваний, сообщается на сайте правительства региона.

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Общество Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье В минувшие сутки в Подмосковье зафиксировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом патоген был выявлен среди жителей 34 городских округов Московской области, сообщает областной оперштаб.

Общество В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.

Здоровье Россиянам рассказали, кому необходимо носить маски Попова добавила, что сидящим дома на самоизоляции россиянам маска вообще не нужна. Она посоветовала закрывать нос и рот при выходе на улицу.

Общество В Мурманской области вводятся обязательные правила самоизоляции С 00:00 6 апреля по 30 апреля включительно в Мурманской области будет усилен контроль соблюдения самоизоляции.

Общество 55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.

Здоровье Коронавирус «питается» хроническими заболеваниями Председатель правления 2-й Рижской больницы Янис Петронис утверждает, что коронавирусу наиболее подвержены пенсионеры и люди с определенными хроническими заболеваниями, сообщают «Аргументы Недели».

Общество В Тульской области уточнили список работающих предприятий Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, уточняющий перечень предприятий, которые могут продолжить работать при режиме всеобщей самоизоляции в условиях распространения коронавируса.

Общество Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.

Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.

Религия У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус «По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.

Происшествия Пять районов Киева остались без связи Пожар, произошедший 5 апреля в коллекторе на Европейской площади в центре Киева, оставил без связи сразу пять районов города.

Общество Три дополнительных симптома коронавируса названы Ученые рассказали о трех дополнительных симптомах, которые могут говорить о заражении коронавирусной инфекцией, пишет «Российская газета».

Общество Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.