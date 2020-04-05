Коронавирус
ТАССПервые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области. У женщин выявили несколько хронических заболеваний, сообщается на сайте правительства региона.
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У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ. Медики делали все возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний.
— Глеб Никитин, российский политикРИА Новости 14:38
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В Нижегородской области скончались две пациентки старше 80 лет с подтвержденным коронавирусом
Нижегородская Правда14:30
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