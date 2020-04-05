Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области. У женщин выявили несколько хронических заболеваний, сообщается на сайте правительства региона.

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

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