Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком "Авангард", встанут на опытно-боевое дежурство в ближайшие недели.

с чего всё началось

Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100НУТТХ с новейшими гиперзвуковыми блоками "Авангард" встанут на вооружение в конце ноября или начале декабря 2019 года.

Первые гиперзвуковые «Авангарды» встанут на вооружение до конца года

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