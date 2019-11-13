Армия и оружие
Вести.RuПервые гиперзвуковые «Авангарды» встанут на вооружение до конца года
Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100НУТТХ с новейшими гиперзвуковыми блоками "Авангард" встанут на вооружение в конце ноября или начале декабря 2019 года.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком "Авангард", встанут на опытно-боевое дежурство в ближайшие недели.ТАСС00:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Хоккей
«Флорида» переиграла «Бостон», уступая по ходу встречи 0:4
После первых двух периодов гости без шансов проигрывали со счетом 0:4. Однако, затем «Флориде» удалось переломить ход встречи и перевести игру в овертайм.
NewInform 01:00
Футбол
«Звонит Веретенников: «Дэн, ты где?» — «В тюрьме». Интервью с главным тренером «Амкала» Денисом Зубко
"Амкал" для него сейчас — большой футбол.
Матч ТВ 02:22
Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
РБК 00:00
Экономика
Десять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей
На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей.
REGNUM 03:04
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Происшествия
Обвиненный в убийстве доцент Соколов «хочет самой жёсткой меры»
Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не намерен обжаловать решение суда о его заключении под стражу на время следствия и желает «самой жёсткой меры».
REGNUM 01:54
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Кино
Исторический центр Севастополя превратили в съёмочную площадку
В центре Севастополя начались съемки многосерийной мелодрамы с рабочим названием «Я не твоя».
ForPost 03:14
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com вчера в 12:28
Политика
Частные лица могут быть приравнены к СМИ-иноагентам
Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправки о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо.
Вести.Ru вчера в 07:24
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском 11 ноября в 02:01
Общество
Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу
Российская газета 00:28
Общество
Конституционный суд разрешил изымать имущество у друзей взяточников
Конституционный суд России разрешил изымать в пользу государства имущество чиновников, их родственников и знакомых в случае, если те не смогут доказать его законное происхождение.
Gazeta.SPb вчера в 04:58
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Политика
В Крым прибыла делегация иностранных журналистов
Крупная делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 07:33
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа
Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС вчера в 23:05
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Футбол
«Реал» хочет купить Мбаппе за рекордные € 400 млн
На сегодняшний день самым дорогим трансфером является переход Неймара из «Барселоны» в «пари Сен-Жермен», парижане отдали за бразильского нападающего 222 миллиона евро.
Нева Спорт 01:27
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России
Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок
Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today вчера в 05:30
Футбол
Чемпион мира по футболу Вилья объявил о завершении карьеры
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Давид Вилья, который ныне выступает за японский «Виссел Кобе», заявил о намерении завершить карьеру по окончании текущего сезона в Японии.
RT на русском 02:52
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Хоккей
«Спартак» обыграл ЦСКА впервые за 6 лет
Спорт-Экспресс вчера в 15:11
Единоборства
Противник Лобова избил двух мужчин в туалете
Sport24.ru 02:56