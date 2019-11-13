Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПервые гиперзвуковые «Авангарды» встанут на вооружение до конца года

Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100НУТТХ с новейшими гиперзвуковыми блоками "Авангард" встанут на вооружение в конце ноября или начале декабря 2019 года.
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Источник: первые две ракеты с блоком «Авангард» встанут на дежурство в ближайшие недели

Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком "Авангард", встанут на опытно-боевое дежурство в ближайшие недели.
ТАСС00:04

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Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на дежурство в ближайшие недели

Комсомольская правда00:32

СМИ: Первые ракеты с «Авангардом» начнут дежурство в ближайшие недели

Российская газета02:18

Ракеты с блоком «Авангард» в ближайшие недели встанут на дежурство – СМИ

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Россия загрузит супероружие в шахты до конца года

Lenta.ru03:08

Первые ракеты с блоком «Авангард» в ближайшие недели встанут на дежурство

News.ru00:31

Первые две ракеты с блоком «Авангард» встанут на дежурство в ближайшие недели

Известия00:27

Источник: первые две ракеты с блоком «Авангард» встанут на дежурство в ближайшие недели

ТАСС00:04
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