Первые клинические испытания вакцины против коронавируса проведут на 60 добровольцах. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на генерального директора государственного научного центра "Вектор". По его словам, список добровольцев уже сформирован.

Первые испытания вакцины против коронавируса проведут на добровольцах

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