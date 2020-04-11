Коронавирус
Онлайн Тамбов.руПервые испытания вакцины против коронавируса проведут на добровольцах
Первые клинические испытания вакцины против коронавируса проведут на 60 добровольцах. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на генерального директора государственного научного центра "Вектор". По его словам, список добровольцев уже сформирован.
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В «Векторе» заявили о более 300 заявках на участие в испытаниях вакцины от коронавируса
ТАСС Наука 09 апреля в 15:55
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Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Происшествия
На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина
Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
РИА Новости вчера в 03:00
Футбол
Фарфан назвал шуткой свое высказывание о снижении зарплат
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил свои слова о сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 17:52
Общество
Собянин объявил о вводе в Москве пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе в столице пропускного режима в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:07
Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
Политика
Трамп обвинил NYT в желании вернуться в Китай
Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в том, что ее заявления о европейском происхождении большинства завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом вызваны желанием вернуться в Китай после того, как тот отозвал аккредитации ряда ее журналистов.
ТАСС 19:43
Шоу-бизнес
«Я не считаю, что в чем-то виновата»: Федосеева-Шукшина мечтает о примирении дочерей
81-летняя народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина мечтает о примирении дочерей.
Телепрограмма 13:17
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Космос
Огромный астероид пролетит недалеко от Земли в конце апреля
ДВ-РОСС 09 апреля в 12:19
Происшествия
После бунта и пожара в ангарской колонии нашли погибшего
Мертвого заключенного нашли при разборе завалов в колонии №15 строгого режима в Иркутской области.
НТВ 05:09
Общество
Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
Аргументы и Факты 04:12
Здоровье
Больше месяца пациенты после излечения коронавируса могут быть опасны
После исчезновения всех клинических признаков пациенты, излечившиеся от коронавирусной инфекции могут выделять возбудитель в окружающую среду как минимум ещё пять недель.
Сиб.фм 18:54
Наука
Причиной устойчивости пшеницы к грибку стал ген другого грибка
N+1 вчера в 06:55
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Певице Татьяне Булановой, которую ранее отвезли в больницу в Санкт-Петербурге, стало лучше.
Газета.Ru 17:33
Общество
В Кремле считают сделку с ОПЕК+ состоявшейся
В Кремле считают сделку с ОПЕК+ состоявшейся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Деловое.ТВ вчера в 12:27
Здоровье
Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»
Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.
Вести.Ru 10:30
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Космос
Рогозин рассказал о задачах космонавтики по покорению планет
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в обновленных Основах госполитики в области космической деятельности содержится задача по освоению других планет.
Московский Комсомолец 19:28
Политика
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447
Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447.
RT на русском вчера в 16:33
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Общество
Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
РИА Новости 19:05
Гаджеты
Названы лучшие для покупки подержанные видеокарты
Названы лучшие для покупки подержанные видеокарты.
Ferra 12:39
Общество
Предсказан рост числа дел о разводах и банкротствах в России
Предсказан рост числа дел о разводах, банкротствах и трудовых спорах в России.
Lenta.ru 14:42
Футбол
Sky Sports не потребует от АПЛ вернуть 371 млн фунтов в случае отмены сезона из-за коронавируса
Британский телеканал Sky Sports не будет требовать от АПЛ возврата 371 миллиона фунтов, если сезон не будет доигран из-за пандемии коронавируса.
Sport24.ru 19:44
Происшествия
В Канны не пустили самолёт с богачами из-за нарушения карантина
Частный британский самолет вместе с пассажирами, которые направлялись в Канны, пришлось развернуть буквально на полпути до заветной цели.
Live24 вчера в 10:06
Политика
В США пригрозили Саудовской Аравии последствиями за нефтяную войну
Сенатор от Аляски Дэн Салливан рассказал, что разговор с официальными лицами Саудовской Аравии длился около двух часов.
News.ru 17:00
Шоу-бизнес
Лев Лещенко верит в скорое выздоровление Надежды Бабкиной
ГлобалМСК.ру вчера в 07:43
Хоккей
Николай Голдобин: «Через два года снова попробую пробиться в НХЛ»
Нападающий системы «Ванкувера» Николай Голдобин подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ.
Sports.ru 13:11
Общество
Еще у 28 граждан Китая, вернувшихся из РФ, нашли коронавирус
Власти китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, за сутки выявили коронавирус еще у 28 человек, вернувшихся из РФ, сообщает комитет по делам здравоохранения региона.
Мойка78 вчера в 00:59
Футбол
Алекс Фергюсон: «Два года назад врачи спасли мне жизнь»
Легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил о том, как пережил кровоизлияние в мозг. Он завершил карьеру в 2013 году.
Спорт-Экспресс 20:01