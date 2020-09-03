Выписаны из больницы девять добровольцев, на которых испытывалась антиковидная вакцина от центра «Вектор». Это означает, что первый этап клинических исследований препарата, который разрабатывается под контролем Роспотребнадзора, завершился.

Первый этап испытаний вакцины от COVID-19 завершился успешно

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