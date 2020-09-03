Коронавирус
Цензуры.НетПервый этап испытаний вакцины от COVID-19 завершился успешно
Выписаны из больницы девять добровольцев, на которых испытывалась антиковидная вакцина от центра «Вектор». Это означает, что первый этап клинических исследований препарата, который разрабатывается под контролем Роспотребнадзора, завершился.
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Добровольцы первого этапа испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор» покинули стационар
Комсомольская правда03:45
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Действительно, слухи появились не просто так – когда знаменитость одела на шоу «Маска» довольно обтягивающее платье, у нее был виден кругленький животик.
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В комментариях считают, что ноги, в отличие от лица, выдают реальный возраст Даны, так как не могут быть скорректированы "уколами красоты".
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Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
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Evo-rus.com 06:41
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Футбол
Арбитры матча «Ротор» — «Спартак» отстранены от работы
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что арбитры Алексей Сухой и Владимир Москалев отстранены от работы по итогам матча пятого тура чемпионата России между волгоградским "Ротором" и "Спартаком".
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В трех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
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В четверг, 3 сентября, российский тренер Андрей Назаров предложил применить жёсткие санкции к финским спортсменам за отказ выступать в Минске.
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Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости предупредил о заморозках в ряде регионов России.
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