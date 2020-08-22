Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах
Первые лёгкие морозы ожидаются в ближайшие дни в Якутии и Магаданской области, ночью температура понизится до -7°C. «В Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до минус 6-7 градусов», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.В источнике
В Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до минус 6-7 градусов. Это уже не заморозки, а первые легкие морозы. Слово „заморозки“ в этом случае уже не очень подходит.
С чего всё началось
В нескольких регионах России ожидаются первые морозы
Первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни. Ночные температуры в этих российских регионах понизятся до 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 16:04
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