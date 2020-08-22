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Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах

Первые лёгкие морозы ожидаются в ближайшие дни в Якутии и Магаданской области, ночью температура понизится до -7°C. «В Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до минус 6-7 градусов», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.В источнике
Роман Вильфанд
В Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до минус 6-7 градусов. Это уже не заморозки, а первые легкие морозы. Слово „заморозки“ в этом случае уже не очень подходит.
С чего всё началось
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

Первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни. Ночные температуры в этих российских регионах понизятся до 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 16:04
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В Гидрометцентре сообщили о первых морозах в нескольких регионах России

Комсомольская правда17:56
Газета.Ru

Синоптики предупредили россиян о первых морозах

Газета.Ruвчера в 16:22
Известия

В Гидрометцентре предупредили о первых морозах в ряде регионов России

Известия17:02
Эхо Москвы

На ряд регионов России надвигаются легкие морозы

Эхо Москвывчера в 16:36
RT на русском

Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах

RT на русском17:45
Lenta.ru

В российские регионы придут первые морозы

Lenta.ruвчера в 16:19
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

ТАССвчера в 16:04

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