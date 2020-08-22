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РБК
РБК

В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в регионах России

В ближайшие дни в Якутии, Оренбургской и Магаданской областях ожидается похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.В источнике
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ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

Первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни. Ночные температуры в этих российских регионах понизятся до 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 16:04
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Эхо Москвы

На ряд регионов России надвигаются легкие морозы

Эхо Москвывчера в 16:36
Газета.Ru

В ряде регионах России ожидаются первые морозы

Газета.Ru19:19
RT на русском

Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах

RT на русском17:45
Известия

В Гидрометцентре предупредили о первых морозах в ряде регионов России

Известия17:02
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В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в регионах России

РБК19:55
Lenta.ru

В российские регионы придут первые морозы

Lenta.ruвчера в 16:19
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

ТАССвчера в 16:04

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
РИА Новости19:28

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ruвчера в 14:04
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