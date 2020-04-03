Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков. Чиновник пояснил, что у них была легкая форма заболевания, эти граждане должны были лечиться дома и подписали соответствующее согласие.

с чего всё началось

Речь идет о трех жителях города, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию в легкой форме, - сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию. Им были назначены штрафы по 4 тысячи рублей.

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