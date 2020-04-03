Коронавирус
Эхо МосквыПервые нарушители режима изоляции оштрафованы в Москве
Речь идет о трех жителях города, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию в легкой форме, - сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию. Им были назначены штрафы по 4 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков. Чиновник пояснил, что у них была легкая форма заболевания, эти граждане должны были лечиться дома и подписали соответствующее согласие.РИА Новости09:32
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Динамо (Минск) — Торпедо-БелАЗ 2:0
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Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
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Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах
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Игроки «Динамо» отказались от сокращения зарплат на 40%
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В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
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