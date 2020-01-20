В России с помощью криптобиокабин (КБК) выдали первые заграничные паспорта, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу единого поставщика этих устройств компании "Ростелеком".

Первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта выдали в России

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