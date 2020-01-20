Общество

Москва 24Москва 24Первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта выдали в России

В России с помощью криптобиокабин (КБК) выдали первые заграничные паспорта, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу единого поставщика этих устройств компании "Ростелеком".
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Россиянам впервые выдали загранпаспорта, оформленные по новой технологии

Московский Комсомолец05:19

Россиянам выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Известия04:59

Россияне оформили первые загранпаспорта в криптокабинах

Life.ru04:11

Новые загранпаспорта в России будут делать «роботы»

Национальная служба новостей04:44

В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

RT на русском03:41

Россияне начали оформлять загранпаспорта в криптобиокабинах

ТАСС03:08

В России выдали первые загранпаспорта, оформленные роботами

Российская газета03:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Единоборства

Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246

Московский Комсомолец вчера в 01:13
Футбол

Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается

Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Чемпионат 05:07
Общество

Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
РБК 09:07
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
Общество

Полиция Индии сорвала концерт Бориса Гребенщикова

Известия 08:56
Армия и оружие

На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса

Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
Lenta.ru 07:42
Хоккей

Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд

RT на русском 18 января в 15:55
Здоровье

Кемеровские хирурги провели сложную операцию двум жителям региона

Срочная помощь медиков понадобилась двум жителям региона.
Вести Кузбасс 08:24
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Вести.Ru 08:20
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Глава МВФ Кристалина Георгиева сравнила начавшееся в 2020 году десятилетие с 1920-ми годами, заявив, что ускоренный рост тех лет в конечном итоге закончился "финансовой катастрофой" - Великой депрессией.
Южный Федеральный 18 января в 09:41
Политика

Второе чтение президентских поправок к Конституции намечено на февраль

Второе чтение внесенного президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта о поправках в Конституцию РФ может состояться в феврале.
Росбалт 09:50
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Шоу-бизнес

Виторган спровоцировал слухи о расставании с Нинидзе

Рамблер 07:19
Кино

Опубликован список лучших фильмов XXI века

Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
iReactor вчера в 13:01
Политика

Зеленский сказал, при каком условии уйдет в отставку

РИА "Новости" Президент Украины Владимир Зеленский назвал в интервью The Times of Israel условие, при котором он может подать в отставку — этому может способствовать обвинение президента во взяточничестве.
РЕН ТВ 05:24
Финансы

Официальный курс евро снизился на 32 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:05
Происшествия

Utair рассказала о причинах посадки самолета в реку

«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что наземные службы аэропорта Сочи 1 сентября 2018 г. не оценивали состояние полосы перед посадкой и передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой», – рассказал «Ведомостям» представитель Utair.
Ведомости 06:37
Политика

Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Коммерсантъ 09:51
Здоровье

СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью

Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.
Московский Комсомолец 03:54
Хоккей

Россия забросила девять шайб Дании на юношеской Олимпиаде

Сборная России по хоккею нанесла крупное поражение команде Дании во втором туре группового этапа на проходящей в Лозанне (Швейцария) зимней юношеской Олимпиаде.
Интерфакс-Спорт 09:54
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Кино

«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката

News.ru вчера в 15:24
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Шоу-бизнес

Волочкова показала, как ее поздравили с днем рождения работники дома

На кадрах видно, как слова семейной пары, которая живет и работает в доме балерины, растрогали ее — Волочкова не сдерживает слез.
Вечерняя Москва вчера в 18:30
Политика

Путин провел экстренное совещание с членами Совбеза

УтроNews 06:59
Общество

Убежище в Финляндии чаще других запрашивали россияне, иракцы и афганцы

Чаще всего об убежище в Финляндии просили граждане Ирака (2,8 тыс.). За ними следуют афганцы (980) и россияне (703).
News.ru 03:06
Музыка

Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время выступления

Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался на сцене во время концерта. Об этом сообщает музыкальный журнал NME.
ФАН 08:58
Авто

Названы авто, которые американцы не продают более 15 лет

Надежные внедорожники Honda продолжают удивлять своих владельцев тем, что более 12% из них сохраняют свой внедорожник Honda более 15 лет.
SpeedMe вчера в 04:55
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное