Общество
Москва 24Первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта выдали в России
В России с помощью криптобиокабин (КБК) выдали первые заграничные паспорта, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу единого поставщика этих устройств компании "Ростелеком".
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Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Общество
Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть
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На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса
Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
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Кемеровские хирурги провели сложную операцию двум жителям региона
Срочная помощь медиков понадобилась двум жителям региона.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Глава МВФ Кристалина Георгиева сравнила начавшееся в 2020 году десятилетие с 1920-ми годами, заявив, что ускоренный рост тех лет в конечном итоге закончился "финансовой катастрофой" - Великой депрессией.
Политика
Второе чтение президентских поправок к Конституции намечено на февраль
Второе чтение внесенного президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта о поправках в Конституцию РФ может состояться в феврале.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
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Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
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Зеленский сказал, при каком условии уйдет в отставку
РИА "Новости" Президент Украины Владимир Зеленский назвал в интервью The Times of Israel условие, при котором он может подать в отставку — этому может способствовать обвинение президента во взяточничестве.
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Официальный курс евро снизился на 32 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.
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Utair рассказала о причинах посадки самолета в реку
«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что наземные службы аэропорта Сочи 1 сентября 2018 г. не оценивали состояние полосы перед посадкой и передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой», – рассказал «Ведомостям» представитель Utair.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Здоровье
СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью
Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.
Хоккей
Россия забросила девять шайб Дании на юношеской Олимпиаде
Сборная России по хоккею нанесла крупное поражение команде Дании во втором туре группового этапа на проходящей в Лозанне (Швейцария) зимней юношеской Олимпиаде.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Шоу-бизнес
Волочкова показала, как ее поздравили с днем рождения работники дома
На кадрах видно, как слова семейной пары, которая живет и работает в доме балерины, растрогали ее — Волочкова не сдерживает слез.
Общество
Убежище в Финляндии чаще других запрашивали россияне, иракцы и афганцы
Чаще всего об убежище в Финляндии просили граждане Ирака (2,8 тыс.). За ними следуют афганцы (980) и россияне (703).
Музыка
Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался на сцене во время концерта. Об этом сообщает музыкальный журнал NME.
Авто
Названы авто, которые американцы не продают более 15 лет
Надежные внедорожники Honda продолжают удивлять своих владельцев тем, что более 12% из них сохраняют свой внедорожник Honda более 15 лет.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.