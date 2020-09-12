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Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы России

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 отгружены во все регионы страны.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС03:05
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РИА Новости

Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до понедельника

РИА Новости03:59
РБК

Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы

РБК03:39
Телеканал 360°

Первые партии вакцины от коронавируса доставят в регионы до понедельника

Телеканал 360°03:27
Газета.Ru

Первые партии вакцины «Спутник V» доставят в регионы до 14 сентября

Газета.Ru03:35
Комсомольская правда

Мурашко заявил, что первые партии прививки от коронавируса доставят в регионы за выходные

Комсомольская правда03:26
RT на русском

Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы России

RT на русском03:20
ТАСС

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

ТАСС03:05

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