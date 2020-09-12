Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы России
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Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы России
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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 отгружены во все регионы страны.В источнике
С чего всё началось
Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября
Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС03:05
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Мурашко заявил, что первые партии прививки от коронавируса доставят в регионы за выходные
Комсомольская правда03:26