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Газета.Ru
Газета.Ru

Первые партии вакцины «Спутник V» доставят в регионы до 14 сентября

Первые небольшие партии российской вакцины "Спутник V" доставят в регионы России до 14 сентября, они уже отгружены. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА "Новости". Речь идет в том числе о Ленинградской области.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС03:05
Подробнее о событии
ТАСС

Пилотные партии вакцины отправились в регионы. Главное о коронавирусе за 12 сентября

ТАСС10:53
RT на русском

Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы РФ

RT на русском06:18
Известия

Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

Известия03:05
Вечерняя Москва

Первые партии вакцины «Спутник V» доставят в регионы до 14 сентября

Вечерняя Москва03:53
РБК

Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы

РБК03:39
РИА Новости

Минздрав сообщил об отгрузке вакцины от COVID-19 в регионы России

РИА Новости04:34
Интерфакс

Вакцину Sputnik V до понедельника получат все регионы России

Интерфакс04:24

Боец ММА Харитонов провел дебют в боксе, нокаутировав Уильямса

Химки, Московская область, 12 сентября 2020, 08:13 — REGNUM Боец смешанных единоборств (ММА) из России Сергей Харитонов провел успешный дебютный поединок в супертяжелой весовой категории в профессиональном боксе, отправив в нокаут представителя Великобритании Дэнни Уильямса.
REGNUM01:13
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«Ротор» расторг контракт с экс-полузащитником «Спартака» Ананидзе

В заявлении, опубликованном на официальном сайте волгоградского клуба говорится, что соглашение с 27-летним грузинским полузащитником расторгнуто по соглашению сторон без дополнительных выплат.
ProstoProSport03:05
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ru08:48
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США ввели санкции против России и Украины за вмешательство в выборы

Американские власти считают, что Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц и украинец Андрей Деркач оказывают «вмешательство» в президентские выборы, которые состоятся в Соединенных Штатах в ноябре 2020 года.
Evo-rus.comвчера в 06:51
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