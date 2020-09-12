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Первые небольшие партии российской вакцины "Спутник V" доставят в регионы России до 14 сентября, они уже отгружены. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА "Новости". Речь идет в том числе о Ленинградской области.