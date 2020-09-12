Первые партии вакцины от коронавируса отгружены во все российские регионы и будут доставлены до понедельника. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу, 12 сентября, в ходе поездки в Ленинградскую область.

С чего всё началось Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. ТАСС 03:05