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Известия

Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

Первые партии вакцины от коронавируса отгружены во все российские регионы и будут доставлены до понедельника. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу, 12 сентября, в ходе поездки в Ленинградскую область.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС03:05
Подробнее о событии
РБК

Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы

РБК03:39
RT на русском

Минздрав заявил об отгрузке вакцины от COVID-19 во все регионы РФ

RT на русском06:18
Интерфакс

Вакцину Sputnik V до понедельника получат все регионы России

Интерфакс04:24
Вечерняя Москва

Первые партии вакцины «Спутник V» доставят в регионы до 14 сентября

Вечерняя Москва03:53
Газета.Ru

Минздрав РФ сообщил о поставке вакцины от COVID во все регионы

Газета.Ru06:36
РИА Новости

Минздрав сообщил об отгрузке вакцины от COVID-19 в регионы России

РИА Новости04:34
ТАСС

Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября

ТАСС03:05

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как мошенники использовали голосовое меню ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об остатках денежных средств на счетах, следует из письма.
ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке
РБК03:00
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Победа РФ06:56
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Ведомостивчера в 12:24
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

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Банк России назвал примерное время повышения ключевой ставки

Средний прогноз экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что в следующую пятницу Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 4.25%, а к концу года опустит ее до 4%. Повышение ставки ожидается в четвертом квартале 2021 года.
Profinance.ruвчера в 07:16
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
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