Первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября
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Первые партии вакцины от коронавируса отгружены во все российские регионы и будут доставлены до понедельника. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу, 12 сентября, в ходе поездки в Ленинградскую область.В источнике
С чего всё началось
Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от COVID-19 доставят в регионы до 14 сентября
Первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС03:05
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