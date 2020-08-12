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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Первостепенно будут вакцинированы медицинские работники и группы риска, добавил он. Сам господин Мурашко планирует вакцинироваться в августе.В источнике
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RT на русском

Мурашко назвал сроки выпуска первых партий вакцины от коронавируса

RT на русском07:00
Коммерсантъ

Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Коммерсантъ04:03
РБК

Минздрав назвал сроки выпуска первых партий вакцины от COVID-19

РБК04:12
ТАСС

Первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель

ТАСС04:04
РИА Новости

Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

РИА Новости07:56
Известия

Глава Минздрава назвал сроки выпуска первых вакцин от коронавируса

Известия03:23
Российская газета

Мурашко: Первые вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель

Российская газета04:03

Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК

Кандидаты на пост президента Белоруссии подали жалобы в ЦИК страны в связи с итогами прошедших выборов, на которых победу официально одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Суть событий07:17
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Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

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РИА Новости08:36
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РИА Новости11:16
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RT на русском11:10

МИД Украины направил России ноту протеста из-за военных учений в Крыму

Ноты протеста МИД Украины регулярно направляет России ноты протеста в связи с организацией в Крыму различных государственных мероприятий, военных учений, а также после поездок на полуостров руководства страны.
ТАСС07:40
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