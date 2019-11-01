Транспорт

ИзвестияИзвестияПервые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России. Перевозчиком определена компания «Гранд Сервис Экспресс», передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Известия11:15

Стало известно, когда пассажиры поедут по ж/д в Крым

Газета.Ru10:58

Минтранс: Пассажиры поедут в Крым по железной дороге уже в 2019 году

Российская газета10:58

Минтранс назвал сроки перевозки первых пассажиров в Крым на поезде

РБК11:48

Названа компания-перевозчик пассажиров по железной дороге в Крым

Взгляд.ру10:47

Определен перевозчик по железной дороге в Крым. Первые пассажиры поедут в 2019 году

ТАСС10:42

Минтранс определил оператора пассажирских поездов в Крым

ИА Крыминформ10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Происшествия

В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

Вести.Ru 11:24
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
ТАСС 10:06
Происшествия

В детсаду в Нарьян-Маре мужчина убил ребёнка

Как сообщают пресс-служба Следственного комитета и федеральные СМИ, 36-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжелого смертельного ножевого ранения шестилетнему ребёнку на территории детского сада во время тихого часа задержали.
Kursk.com вчера в 09:14
Политика

Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills

Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Политика

Билалова в США отпустили под залог

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 11:43
Происшествия

Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова

Известия 05:07
Происшествия

Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области

Пятый канал 10:40
Политика

Климкин предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия готовится к полномасштабному удару по югу его родной страны.
Lenta.ru 04:27
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Политика

Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.
Lenta.ru 11:13
Шоу-бизнес

Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске

Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews 02:10
Шоу-бизнес

Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Происшествия

Макгрегора оштрафовали за нападение на пожилого мужчину

Ирландский боец Конор Макгрегор признал свою вину в нападении на пожилого посетителя бара.
ProstoProSport 11:38
Фигурное катание

Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

RT на русском 11:17
Политика

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Кино

Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети

Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Общество

Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии

Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.
BFM.ru 10:53
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Здоровье

Минздрав пересчитал данные о сокращенных в России врачах

Минздрав России заявил о технической ошибке в статистике о сокращении врачей в регионах.
Рамблер вчера в 10:58
Общество

Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Минтруд РФ хочет упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, исключив для предоставления в ПФР ряд документов, сообщается на сайте министерства.
РИА Новости 11:15
Экономика

Силуанов осудил банки за отказ давать гарантии компаниям под санкциями

"Силовые машины" обращались в Промсвязьбанк, но необходимо больше гарантий — от других банков тоже, уточнил представитель компании.
РБК 10:33
Общество

В России запустили оформление ДТП онлайн

Оформить ДТП через мобильное приложение «Помощник ОСАГО» теперь могут как минимум 64 миллиона россиян, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.
Lenta.ru 10:03
Транспорт

Названа стоимость проезда по трассе Москва — Казань

Lenta.ru 09:40
Политика

Суд Гааги отклонил ходатайство Киева по делу о скифском золоте

Суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте.
Взгляд.ру 06:14
Технологии

Google покупает Fitbit за $2,1 млрд

Котировки Fitbit, компании-производителя "умных" браслетов и различных устройств для фитнеса, выросли на 15% после сообщения о поглощении со стороны Google Inc. В заявлении Fitbit отмечается, что компания вступила в окончательное соглашение с Google LLC по продаже своего бизнеса по цене в $7,35 за акцию.
Вести.Финанс 11:23
Шоу-бизнес

В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции

Privet-Rostov.ru 01:11
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv вчера в 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное