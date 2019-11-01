Транспорт
ИзвестияПервые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России. Перевозчиком определена компания «Гранд Сервис Экспресс», передает ТАСС.
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Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Тюмени
Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого в воздухе отказал один из двигателей, приземлился в аэропорту Тюмени.
RT на русском 11:26
Космос
Калужский филиал НПО им. С.А. Лавочкина отмечает 30-летие
31 октября исполнилось 30 лет калужскому филиалу научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина.В торжественных мероприятиях приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, Городской Голова Дмитрий Разумовский, а также представители Роскосмоса и головного предприятия.
Pressa40 08:06
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
RT на русском 08:02
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК 13:56
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 14:21
Политика
Ахмеда Билалова освободили из-под стражи в США
Иммиграционная полиция США (ICE) отпустила Ахмеда Билалова, бизнесмен находится у себя дома.
Ведомости 11:47
Религия
Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ
Одним из аргументов прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в пользу присоединения к РПЦ стала позиция Константинопольского патриархата в отношении признания ПЦУ, сообщил старший протодиакон собора Александра Невского в Париже Иоанн Дробот-Тихоницкий.
РИА Новости 13:47
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru вчера в 10:50
Культура
Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин
Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU 08:18
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 11:43
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Здоровье
Диетологи советуют есть гранаты для профилактики онкологии
Вести Подмосковья 03:53
Культура
Яна Рудковская и Михаил Шуфутинский вошли в контрольную комиссию премии «Виктория»
В ходе ужина прошла жеребьевка, которая выбрала семь академиков, которые вошли в контрольную комиссию премии.
Комсомольская правда 08:10
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
RT на русском 11:17
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru 14:25
Армия и оружие
Россию обвинили в преследовании военных НАТО
Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.
Газета.Ru 13:52
Армия и оружие
Участники первых палубных посадок встретились в «Нахимовке»
На Северном флоте отмечают 30-летие первой палубной посадки 01 11 2019 Напомним, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проходит капитальный ремонт с модернизацией.
Северпост 07:35
Общество
Рособрнадзор предложил ввести контрольные по истории для выпускников
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на встрече рабочей группы по совершенствованию нового учебно-методического комплекса сообщил о предложении ввести обязательные контрольные работы по истории для выпускников школ.
Вечерняя Москва 06:05
Армия и оружие
Kresy (Польша): США хотят выполнять свои обязательства в отношении стран Балтии руками польской армии (Kresy.pl)
Какой американские аналитики видят роль польской армии В упомянутом докладе говорится, что россияне должны осознавать: "за неспровоцированную агрессию против НАТО им придется заплатить высокую цену, в том числе они могут лишиться Калининградской области".
ИноСМИ 11:07
Общество
«Лента» закроет неприбыльные магазины в Петербурге
Руководство сети гипермаркетов «Лента» сообщило о возможном закрытии части неприбыльных гипер- и супермаркетов в Петербурге и других регионах России.
Невские Новости 11:26
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о долге Москвы перед Киевом.
РИА Новости 08:40
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
РИА Новости 13:41