Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России. Перевозчиком определена компания «Гранд Сервис Экспресс», передает ТАСС.

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

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