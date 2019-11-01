Транспорт

ИзвестияИзвестияПервые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России. Перевозчиком определена компания «Гранд Сервис Экспресс», передает ТАСС.
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Минтранс: первый пассажирский поезд приедет в Крым до конца 2019 года

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Первые пассажиры приедут в Крым на поездах уже в этом году

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Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Известия11:15

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:02, Вашингтон
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В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России

В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.
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Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

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Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
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Ахмеда Билалова освободили из-под стражи в США

Иммиграционная полиция США (ICE) отпустила Ахмеда Билалова, бизнесмен находится у себя дома.
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Священники объяснили присоединение парижской Архиепископии к РПЦ

Одним из аргументов прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в пользу присоединения к РПЦ стала позиция Константинопольского патриархата в отношении признания ПЦУ, сообщил старший протодиакон собора Александра Невского в Париже Иоанн Дробот-Тихоницкий.
РИА Новости 13:47
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Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
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Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
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«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»

Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 11:43
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В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
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Диетологи советуют есть гранаты для профилактики онкологии

Вести Подмосковья 03:53
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Яна Рудковская и Михаил Шуфутинский вошли в контрольную комиссию премии «Виктория»

В ходе ужина прошла жеребьевка, которая выбрала семь академиков, которые вошли в контрольную комиссию премии.
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Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
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Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

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Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите

Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
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Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
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Blizzard показала геймплей Diablo 4

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Россию обвинили в преследовании военных НАТО

Преследование началось после того, как военные использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой.
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Участники первых палубных посадок встретились в «Нахимовке»

На Северном флоте отмечают 30-летие первой палубной посадки 01 11 2019 Напомним, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проходит капитальный ремонт с модернизацией.
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Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на встрече рабочей группы по совершенствованию нового учебно-методического комплекса сообщил о предложении ввести обязательные контрольные работы по истории для выпускников школ.
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Армия и оружие

Kresy (Польша): США хотят выполнять свои обязательства в отношении стран Балтии руками польской армии (Kresy.pl)

Какой американские аналитики видят роль польской армии В упомянутом докладе говорится, что россияне должны осознавать: "за неспровоцированную агрессию против НАТО им придется заплатить высокую цену, в том числе они могут лишиться Калининградской области".
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«Лента» закроет неприбыльные магазины в Петербурге

Руководство сети гипермаркетов «Лента» сообщило о возможном закрытии части неприбыльных гипер- и супермаркетов в Петербурге и других регионах России.
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В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неудачным недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о долге Москвы перед Киевом.
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Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами, сообщает Piter.TV.
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Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

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