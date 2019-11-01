Транспорт
ИзвестияПервые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России. Перевозчиком определена компания «Гранд Сервис Экспресс», передает ТАСС.
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Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Хоккей
«Калгари» в гостях обыграл «Нэшвилл»
Sportbox.RU вчера в 22:49
Финансы
Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн
Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.
РБК 18:26
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия 18:49
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru вчера в 08:44
Единоборства
Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ 18:54
Экономика
В России резко увеличат бюджетные расходы на Госдуму и Совет Федерации
В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
URA.Ru вчера в 14:19
Кино
Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов заявил, что продолжение популярного сериала «Сваты» выйдет на экраны в 2020 году.
Ugpressa.ru 30 октября в 10:33
Кино
Фильм «Заклятие» возглавил топ-5 лучших хорроров десятилетия
Фильм "Заклятие" режиссера Джеймса Вана определили на первое место пятерки лучших фильмов ужасов десятилетия.
VSE42.RU 30 октября в 23:57
Космос
NASA одобрило проект миссии Lucy по изучению астероидов
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США согласовало и одобрило проект межпланетной станции Lucy, которая должна отправиться в первую космическую миссию по изучению троянских астероидов.
Naked Science 28 октября в 08:02
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади порождением США
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
РИА Новости 16:13
Общество
На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году
Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.
ТВ Центр 30 октября в 11:20
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Здоровье
Скалецкая заявила, что в украинские регионы отправлены 7 млн вакцин от дифтерии
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила, что все областные органы здравоохранения снабжены вакцинами от дифтерии.
Украина.ру 07:43
Происшествия
Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами
Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
Lenta.ru 17:58
Футбол
Клоун на плечах клоуна. Роналду показал свой костюм на Хэллоуин
Бомбардир.ру вчера в 11:23
Армия и оружие
Из Омска отправили в войска первую партию модернизированных Т-80БВМ
Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») отправил в ВС России первую партию модернизированных танков Т-80БВМ.
ТК Звезда 03:10
Футбол
Клопп: ФИФА, УЕФА и АПЛ думают только о своих кошельках
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об интенсивном расписании матчей в футболе.
Чемпионат 16:58
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Общество
Рогозин поручил выделить деньги на два дополнительных корабля «Союз»
РИА Новости вчера в 05:46
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Шоу-бизнес
Дочь Деми Мур рассказала о наркозависимости матери
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Талула рассказала о том, какой была ее мать, когда употребляла наркотики.
Газета.Ru 11:02
Здоровье
Минздрав: число врачей сократилось в 55 регионах России
В 2018 году число медицинских работников сократилось в 55 регионах России. В целом количество врачей в стране выросло на 0,7 процента.
Ньюс-НН вчера в 08:25