Транспорт
ИзвестияПервые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России. Перевозчиком определена компания «Гранд Сервис Экспресс», передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:01, Ашберн
Политика
Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ 14:41
Общество
«Роскосмос» изготовит еще два «Союза» из-за проблем с кораблями США
Российская газета вчера в 05:59
Общество
Polskie Radio (Польша): украинцы — двигатель польской экономики (Polskie Radio)
«Двигателем польской экономики» называет иммигрантов из Украины автор публикации в газете Rzeczpospolita Гжегож Семиончик.
ИноСМИ 13:00
Экономика
Россияне теряют на продуктовых санкциях 445 миллиардов рублей в год
Аналитики посчитали, кто выиграл и проиграл от наших продуктовых контрсанкций за пять лет.
Комсомольская правда 29 октября в 09:11
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»
Убитый глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 16:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заступилась за Кристину Асмус и ее откровенные сцены
Гарик Харламов не остался в стороне и прокомментировал поступок своей жены: Это фильм, да в нем есть откровенные сцены, но так нужно по сюжету.
SM News 09:45
Происшествия
Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами
Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.
Lenta.ru 17:58
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 17:36
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Зарубежными медицинскими экспертами установлены и озвучены четыре диагностируемые многими российскими врачами у своих пациентов и при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информируется на Mail.ru.
Ugpressa.ru вчера в 07:51
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Футбол
Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов
Lenta.ru вчера в 13:09
Происшествия
Игорь Алтушкин погасил ипотеку убитой Ксении Каторгиной
66.ru вчера в 23:18
Политика
Ахмед Билалов отпущен под залог в США
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов, задержанный миграционными службами США, отпущен под залог, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:56
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru вчера в 10:50
Интернет
Huawei в России вложит 10 млн долл в платформу приложений
Китайская технологическая компания Huawei планирует инвестировать в России более 10 млн долл в развитие экосистемы Huawei Mobile Services и поддержку разработчиков приложений для нее, сообщает vc.ru.
TelecomDaily 14:13
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru вчера в 17:02
Футбол
Алексей Еременко-старший уверен, что «Ростов» попадет в еврокубки через чемпионат
Алексей Еременко-старший, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, — в интервью «СЭ» выразил уверенность, что команда Валерия Карпина попадет в еврокубки.
Спорт-Экспресс 12:49
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Общество
Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров
Бывший исполнитель смертных приговоров в "Бутырке" рассказал "МК", что чувствовал, когда казнил осужденных.
РИА Новости 16:16
Кино
Бекмамбетов выступил с критикой в адрес блогера BadComedian
NewInform вчера в 22:32
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Шоу-бизнес
Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили
Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Общество
«Лента» закроет неприбыльные магазины в Петербурге
Руководство сети гипермаркетов «Лента» сообщило о возможном закрытии части неприбыльных гипер- и супермаркетов в Петербурге и других регионах России.
Невские Новости 11:26
Шоу-бизнес
Заворотнюк пошла на поправку после четвёртой операции
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая тяжёлым онкологическим заболеванием, пошла на поправку.
News.ru 15:18
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30