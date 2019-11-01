Транспорт

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Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России. Перевозчиком определена компания «Гранд Сервис Экспресс», передает ТАСС.
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Минтранс определил оператора пассажирских поездов в Крым

ИА Крыминформ10:40

Минтранс: первый пассажирский поезд приедет в Крым до конца 2019 года

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Первые пассажирские поезда пойдут по Крымскому мосту в 2019 году

Газета.Ru13:47

Первые пассажиры приедут в Крым на поездах уже в этом году

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Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

РИА Новости14:33

Сенатор Алтабаева считает, что новый перевозчик не понесет потерь в Крыму из-за санкций

ТАСС12:34

Что случилось за день. Главные новости РБК

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
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Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
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Синоптики пообещали россиянам теплую зиму

Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
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Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине

На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
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Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец 09:03
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Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото

В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
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Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО

Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
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Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

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SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
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Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского Богдан Ярёменко решил покинуть пост главы комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
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Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ

Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.
РБК 15:41
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Друзья Светланы Бондарчук заговорили о ее скорой свадьбе

О скорой свадьбе Бондарчук намекнула и ее подруга Екатерина Мцитуридзе.
StarHit.ru 09:00
Киберспорт

Blizzard показала короткометражный фильм-трейлер Diablo IV

Компания Blizzard выложила в сеть трейлер предстоящей игры Diablo IV. Ролик был опубликован 1 ноября на YouTube-канале проекта.
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Политика

США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения

США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском 13:51
Общество

Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров

Бывший исполнитель смертных приговоров в "Бутырке" рассказал "МК", что чувствовал, когда казнил осужденных.
РИА Новости 16:16
Спорт

20-летнюю футболистку сборной Ямайки убили из-за мобильного телефона

По словам представителя столичной полиции, 20-летняя футболистка умерла в четверг вечером после спора из-за мобильного телефона.
Спорт-Экспресс 13:24
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Здоровье

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
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В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
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Экономика

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
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В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
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Терпящий убытки Фадеев назвал Наргиз караоке-певицей

Что касается Наргиз Закировой, с которой продюсер разошелся со скандалом в конце лета, то этот проект был убыточен – продюсерский центр потерял на певице более 16 миллионов рублей, пишет интернет-портал "Дни.ру".
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В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

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«Лента» закроет неприбыльные магазины в Петербурге

Руководство сети гипермаркетов «Лента» сообщило о возможном закрытии части неприбыльных гипер- и супермаркетов в Петербурге и других регионах России.
Невские Новости 11:26
Общество

В Петербурге запустят первый в РФ трамвай на водородном топливе

По петербургскому Московскому проспекту запустят первый в стране трамвай, работающий на водородных топливных элементах.
Давыдов.Индекс 05:57
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Названы имена руководителей расстрелов на Майдане

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Политика

МИД Украины обвинил РФ в попытке сорвать нормандскую встречу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что российская сторона активно пытается сорвать нормандскую встречу.
Газета.Ru 14:17
Автоспорт

Ферстаппен стал лучшим на первой практике на Гран-при США, Квят — 11-й

Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой тренировке 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при США.
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NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»

VSE42.RU вчера в 06:36
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