Транспорт
ИзвестияПервые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России. Перевозчиком определена компания «Гранд Сервис Экспресс», передает ТАСС.
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Баскетбол
ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Евролиги
Sport24.ru 14:57
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую зиму
Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом.
Коммерсантъ 10:34
Политика
Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ 14:41
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец 09:03
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Политика
Депутат Рады от партии «Слуга народа» покинет пост после секс-скандала
Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского Богдан Ярёменко решил покинуть пост главы комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
News.ru 14:30
Общество
Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ
Управление Минфина США по контролю за иностранными активами продлило отсрочку санкций в отношении группы ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) до 31 марта 2020 года.
РБК 15:41
Шоу-бизнес
Друзья Светланы Бондарчук заговорили о ее скорой свадьбе
О скорой свадьбе Бондарчук намекнула и ее подруга Екатерина Мцитуридзе.
StarHit.ru 09:00
Киберспорт
Blizzard показала короткометражный фильм-трейлер Diablo IV
Компания Blizzard выложила в сеть трейлер предстоящей игры Diablo IV. Ролик был опубликован 1 ноября на YouTube-канале проекта.
REGNUM 15:10
Политика
США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском 13:51
Общество
Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров
Бывший исполнитель смертных приговоров в "Бутырке" рассказал "МК", что чувствовал, когда казнил осужденных.
РИА Новости 16:16
Спорт
20-летнюю футболистку сборной Ямайки убили из-за мобильного телефона
По словам представителя столичной полиции, 20-летняя футболистка умерла в четверг вечером после спора из-за мобильного телефона.
Спорт-Экспресс 13:24
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета 10:26
Здоровье
Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
Политика
В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
Известия 15:41
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 08:38
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Шоу-бизнес
Терпящий убытки Фадеев назвал Наргиз караоке-певицей
Что касается Наргиз Закировой, с которой продюсер разошелся со скандалом в конце лета, то этот проект был убыточен – продюсерский центр потерял на певице более 16 миллионов рублей, пишет интернет-портал "Дни.ру".
ТВ Центр вчера в 14:57
Общество
«Лента» закроет неприбыльные магазины в Петербурге
Руководство сети гипермаркетов «Лента» сообщило о возможном закрытии части неприбыльных гипер- и супермаркетов в Петербурге и других регионах России.
Невские Новости 11:26
Общество
В Петербурге запустят первый в РФ трамвай на водородном топливе
По петербургскому Московскому проспекту запустят первый в стране трамвай, работающий на водородных топливных элементах.
Давыдов.Индекс 05:57
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Московский Комсомолец 05:07
Политика
МИД Украины обвинил РФ в попытке сорвать нормандскую встречу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что российская сторона активно пытается сорвать нормандскую встречу.
Газета.Ru 14:17
Автоспорт
Ферстаппен стал лучшим на первой практике на Гран-при США, Квят — 11-й
Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой тренировке 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при США.
Нева Спорт 14:08
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU вчера в 06:36