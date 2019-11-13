Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком "Авангард", встанут на опытно-боевое дежурство в ближайшие недели.

с чего всё началось

Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на дежурство в ближайшие недели, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. По данным агентства, в Домбаровской дивизии РВСН на боевое дежурство заступят две ракеты УР-100Н УТТХ с боевым блоком «Авангард».

Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на боевое дежурство

Футбол Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.

Политика Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.

Общество Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.

Политика Киев разработал концепцию правосудия для возвращения Донбасса и Крыма Концепция национальной модели переходного правосудия, которое должно действовать в рамках возвращения территорий Донбасса и Крыма уже разработана, сообщила в среду на брифинге первый заместитель "постпреда президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Дарья Свиридова.

Кино Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.

Общество Жертвами наводнения в Венеции стали два человека В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.

Общество В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки» Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.

Футбол Медведев: надеюсь, консервативное лечение Лунёва даст результаты Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе восстановления после травмы вратаря команды Андрея Лунёва.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.

Политика Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Культура People назвал самого сексуального мужчину Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.

Кино Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».

Общество Задержан основатель Cirque du Soleil Полиция Франции задержала миллиардера и основателя канадского цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове в Полинезии.

Кино Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.

Происшествия Стало известно о еще одной жертве историка Соколова По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.

Общество Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей «Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.

Происшествия Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».

Происшествия Задержан объявленный в розыск вместе с экс-мэром Истры бизнесмен Сотрудники правоохранительных органов задержали скрывавшегося от следствия и объявленного в международный розыск с экс-мэром Истры Андреем Вихаревым предпринимателя Алексея Деньгина.

Общество Конституционный суд разрешил изымать имущество у друзей взяточников Конституционный суд России разрешил изымать в пользу государства имущество чиновников, их родственников и знакомых в случае, если те не смогут доказать его законное происхождение.

Гаджеты Аналитики считают, что iPhone 12 будет иметь 4 камеры По мнению некоторых экспертов, iPhone 12 выйдет похожим на iPhone 4 и 5. Но другие аналитики считают, что это будет слишком странно, если Apple решит вернуться к старому дизайну.