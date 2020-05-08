Армия и оружие

ТАССТАССПервые российские военные вернулись из Италии

Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны РФ, помогавшего Италии в борьбе с коронавирусом, приземлился в пятницу на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

В День Победы из Италии двумя самолетами Ил-76 в Россию вернутся 14 российских военных

ТАСС03:28

Из Италии вернулся первый самолет ВКС РФ с военными

Московский Комсомолецвчера в 13:10

Вторая часть военных РФ, помогавших Италии бороться с COVID-19, улетит домой сегодня

ТК Звезда03:15

Первые российские военные специалисты вернулись из Италии

Аргументы и Фактывчера в 15:19

Вторая колонна российских военных улетит из Италии в субботу

РИА Новости03:46

Минобороны сообщило об отъезде российских военных из Италии

РБКвчера в 04:18

Российские военные начали покидать Италию

Коммерсантъвчера в 02:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 07 мая в 02:07
2,7K
Общество

Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
252
Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню

В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
165
Армия и оружие

Воздушный парад прошел в Петербурге

Газета.Ru 03:45
Здоровье

В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад вчера в 10:26
21
Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Киев планирует реализовать "план А" до конца 2020 года. Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года.
Piter.tv 07 мая в 08:03
29
Наука

Китайские медики обнаружили коронавирус в сперме больных Covid-19

Китайские врачи обнаружили коронавирус в семени мужчин, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 03:50
67
Здоровье

Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай

Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
46
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
18
Общество

В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса

В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
Общество

Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:03
110
Общество

Названы российские регионы, которым угрожает засуха

Дефицит осадков весной привел к формированию условий для почвенной засухи в ряде регионов России.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:43
568
Футбол

Руслан Мармазов: Защищая нациста-убийцу, украинские ультрас пытаются напомнить о себе

ИА Новороссия 07 мая в 11:23
Происшествия

В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в деревне

Шесть человек погибли при пожаре в деревне Тимирово в Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.
РБК 02:41
Общество

В России на десять тысяч больше заболевших коронавирусом. За сутки в Петербурге прибавилось 425 случаев

Более ста зараженных коронавирусом умерли в России за сутки. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 снова превысило десять тысяч.
Фонтанка.Ру 03:47
Кино

Боба Фетт вернется во втором сезоне «Мандалорца»

Охотник за головами Боба Фетт, известный по вселенной «Звездных войн», появится во втором сезоне «Мандалорца».
КиноПоиск 03:09
Общество

Роспотребнадзор составил план отмены карантина

В Роспотребнадзоре опубликовали трёхэтапный план по выходу из ограничительных мер.
Ореанда-Новости 01:22
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
218
Музыка

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
156
Наука

Международный конгресс «Суперкомпьютерные дни в России»

Конгресс охватит самый широкий круг представителей науки, промышленности, бизнеса, образования, государственных органов, учащихся – всех тех, кто связан с разработкой или использованием суперкомпьютерных технологий.
Наука и жизнь 06 мая в 07:43
4
Политика

В Москве завершился воздушный парад Победы

РИА Новости 03:42
3
Общество

В Пермском крае выявили 16 новых случаев коронавируса

Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Пермском крае диагноз коронавирус подтвердился ещё у 16 жителей.
АиФ Пермь 03:45
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрасывать мусор

В Роспотребнадзоре решили ответить россиянам, которые часто интересуются, можно ли заразиться коронавирусом при выходе на улицу, например, для выбрасывания мусора.
Pravda.Ru 02:35
3
Общество

Еще более тысячи пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:04
258
Происшествия

Штаб по коронавирусу в Забайкалье подтвердил заражение сотрудника «Водоканала»

По данным на 8 мая, в Забайкальском крае зарегистрировано 272 случая заражения коронавирусом, из них 92 человек уже из больниц.
Чита.Ру вчера в 23:03
Политика

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Общество

ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не располагает доказательствами, что рынок в Ухане стал первоисточником нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ВОЗ Питера Бена Эмбарека.
Газета.Ru вчера в 13:36
13
Происшествия

Более 330 пациентов состоят на лечении в больнице в Коммунарке

332 пациента состоят на лечении в московской больнице в Коммунарке.
Газета.Ru 02:55
235
Общество

Авиапарад Победы отменили во Владивостоке

News.ru 01:16
11
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
119
Как работают Яндекс.Новости?
Главное