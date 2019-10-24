Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиПервые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте

Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы-2019" начались в Египте. Известно, что учения продлятся до 7 ноября и пройдут на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта.
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«Стрела Дружбы» с участием России впервые началась в Египте

Газета.Ru19:09

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Волгоградская правда06:08

В российско-египетском учении примут участие волгоградские зенитчики

Московский Комсомолец24 октября в 11:47

В Астраханской области прошли боевую подготовку российские зенитчики

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В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО

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На учениях в Египте кубанских военнослужащих переоденут в шорты и панамы

Кубань 2424 октября в 04:39
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

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«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

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«Тамбов» уверенно выиграл первый матч после увольнения Григоряна

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