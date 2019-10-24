Армия и оружие
Народные новостиПервые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте
Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы-2019" начались в Египте. Известно, что учения продлятся до 7 ноября и пройдут на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта.
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В российско-египетском учении примут участие волгоградские зенитчики
Московский Комсомолец24 октября в 11:47
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В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
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В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
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РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей
РЕН ТВ 24 октября в 08:21
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В Роспотребнадзоре предупредили, что вакцины от заболевания нет, именно поэтому в ведомстве просят туристов, прибывших из стран с тропическим климатом, при повышении температуры сразу обращаться ко врачу, пишет газета «Известия».
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Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
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Минздрав дал советы регионам по выдаче незарегистрированных лекарств
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Стала известна концепция новой пенсионной системы
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Газета.Ru вчера в 17:01
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