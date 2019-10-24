Армия и оружие

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПервые российско-египетские учения войск ПВО стартовали в Египте

Первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны «Стрела Дружбы-2019» начались в Египте. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Совместные учения России и Египта по противовоздушной обороне завершатся 7 ноября.
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Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте

Российская газетавчера в 20:37

На учениях в Египте кубанских военнослужащих переоденут в шорты и панамы

Кубань 2424 октября в 04:39

В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО

РИА Новостивчера в 18:10

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Волгоградская правдавчера в 06:08

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Московский Комсомолец24 октября в 11:47

В Астраханской области прошли боевую подготовку российские зенитчики

Канал 7+24 октября в 08:50

«Стрела Дружбы» с участием России впервые началась в Египте

Газета.Ruвчера в 19:09
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Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
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В России представлен облегченный планшет с процессором «Эльбрус»

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Уголовное дело возбуждено после взрыва в кафе в Улан-Удэ

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Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
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Минобороны России доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

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Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.
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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

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RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen

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