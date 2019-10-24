Первые совместные российско-египетские учения войск противовоздушной обороны «Стрела Дружбы-2019» начались в Египте. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Совместные учения России и Египта по противовоздушной обороне завершатся 7 ноября.

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