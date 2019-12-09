Экономика
ИнтерфаксПервые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина. ДОМ.РФ выступает оператором программы.
Читать в источнике
Оценить124
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 07:06, Ашберн
Происшествия
В Москве уволили трех сотрудников школы из-за инцидента с ребенком
В московской школе №491 в Марьино, где ученица провалилась через стеклянный пол, было проведено служебное расследование, директор школы, его заместитель и учитель физкультуры в школе больше не работают, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Наука
Искусственный интеллект восстановил видеоматериал по тени и мерцанию
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Глава РФ назвал это решение политическим. Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России.
Технологии
Выяснено происхождение полос Энцелада
Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.
Происшествия
В Ивановской области нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в Кинешме Ивановской области мальчик найден на одной из улиц города живым и невредимым, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
Кремль отказался считать урегулированным газовый спор с Украиной
В ходе прошедших в Париже переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского обсуждался «газовый вопрос», однако на окончательные договоренности выйти пока не удалось.
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой
Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.
Гаджеты
Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7
My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Космос
На МКС отправили 12 бутылок французского «Бордо», но запретили его пить
На станцию отправили целых 12 бутылок изысканного французского «Бордо» по заказу компании Space Cargo Unlimited.
Армия и оружие
Ракету «Союз-6» оснастят модернизированным двигателем
Политика
Зеленский пригласил журналистов РИА «Новости» и RT в Киев
Корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Общество
Дзюба снимется в фильме «Я не Дзюба»
Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Общество
Шесть регионов России сделали 31 декабря выходным
Уже шесть регионов России объявили 31 декабря 2019 года официальным выходным.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Кино
Джон Траволта заметил киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»
Политика
Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Экономика
Госдума отменила банковский роуминг
Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Политика
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Политика
В ДНР выразили готовность обменяться пленными с Киевом до конца года
Обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца 2019 года, но всё зависит от решения властей Украины.