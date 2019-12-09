Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПервые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина. ДОМ.РФ выступает оператором программы.
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Эксперт: льготная ипотека на Дальнем Востоке будет стимулировать строительство жилья

ТАСС04:39

На Дальнем Востоке выдали первую ипотеку под 2%

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В Приморье выдали первые дальневосточные ипотечные кредиты под 2%

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Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

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Во Владивостоке начали выдавать ипотеку по льготной программе

Общественное телевидение России06:18

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

РИА Новостивчера в 17:25

Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

РБКвчера в 10:33
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Происшествия

В Москве уволили трех сотрудников школы из-за инцидента с ребенком

В московской школе №491 в Марьино, где ученица провалилась через стеклянный пол, было проведено служебное расследование, директор школы, его заместитель и учитель физкультуры в школе больше не работают, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 06:44
Наука

Искусственный интеллект восстановил видеоматериал по тени и мерцанию

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Соратники Лужкова выразили соболезнования в связи с его кончиной

Вести.Ru 05:45
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Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Глава РФ назвал это решение политическим. Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России.
Piter.tv 00:15
Технологии

Выяснено происхождение полос Энцелада

Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.
Индикатор вчера в 11:00
Происшествия

В Ивановской области нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в Кинешме Ивановской области мальчик найден на одной из улиц города живым и невредимым, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 04:57
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Политика

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор с Украиной

В ходе прошедших в Париже переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского обсуждался «газовый вопрос», однако на окончательные договоренности выйти пока не удалось.
РБК 06:45
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой

Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.
ТАСС 05:27
Гаджеты

Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7

My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Astera вчера в 16:28
Общество

Российская компания построит в Берлине самое высокое здание

Вести.Ru 06:35
Космос

На МКС отправили 12 бутылок французского «Бордо», но запретили его пить

На станцию отправили целых 12 бутылок изысканного французского «Бордо» по заказу компании Space Cargo Unlimited.
Millionaire.ru 08 декабря в 08:57
Армия и оружие

Ракету «Союз-6» оснастят модернизированным двигателем

РИА Новости вчера в 07:10
Политика

Зеленский пригласил журналистов РИА «Новости» и RT в Киев

Корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Взгляд.ру 06:31
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Общество

Дзюба снимется в фильме «Я не Дзюба»

Газета.Ru 06:28
Политика

На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
Lenta.ru 02:34
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Шоу-бизнес

Федор Добронравов признался, что устал от вранья

Комсомольская правда вчера в 14:58
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
RT на русском 05:21
Общество

Шесть регионов России сделали 31 декабря выходным

Уже шесть регионов России объявили 31 декабря 2019 года официальным выходным.
Что происходит 03:36
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости 02:55
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Кино

Джон Траволта заметил киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»

Life.ru вчера в 16:45
Политика

Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 17:44
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 05:57
Политика

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
РИА Новости вчера в 15:06
Политика

«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже

На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Политика

В ДНР выразили готовность обменяться пленными с Киевом до конца года

Обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца 2019 года, но всё зависит от решения властей Украины.
Известия 03:51
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