Общество
ИнтерфаксПервые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина. ДОМ.РФ выступает оператором программы.
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Политика
Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
Экономика
«Ъ»: «Арктик СПГ - 2» может привлечь $8 млрд кредитных средств
Акционеры проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2" планируют привлечь $8 млрд внешнего финансирования в иностранных банках.
Футбол
Семак высказался насчет поражения «Зенита» «Бенфике»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал разгромное поражение сине-бело-голубых в матче с «Бенфикой».
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Экономика
Медведев обозначил конечную цель повышения пенсионного возраста
В ходе итоговой пресс-конференции, глава Правительства страны Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым сложным решением для него и Президента России.
Здоровье
На Сахалине пятеро сотрудников областной больницы лишились должностей
Проверка организована после того, как в одном из местных СМИ опубликовали свидетельства медсестер областной больницы о нарушении в медучреждении условий труда персонала, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Зеленскому припомнили лабутены за слова о «Бриони» Соловьева
Украинскому лидеру припомнили обтягивающие штаны и лабутены.
Общество
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Экс-мэр Москвы скончался на 84-ом году жизни.
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
Общество
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Более трети россиян считают, что размер справедливой минимальной оплаты труда должен превышать 50 тыс. рублей, свидетельствуют данные опроса Общественной палаты РФ, результаты которого имеются в распоряжении агентства «РИА Новости».
Энергетика
Обречен на банкротство: «Нафтогаз» подготовил «Газпрому» ловушку
Новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины", с которой "Газпрому" предстоит заключить договор о транзите, заведомо обречена на банкротство.
Общество
Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан
Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Музыка
Корейцы высоко оценили новый бойз-бэнд Макса Фадеева
Напомним, что недавно продюсер Макс Фадеев распустил лейбл Malfa и занялся обновлением артистов.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Здоровье
ИНК продвинула Иркутск в здравоохранении
Новейшее поколение приборов для выполнения лапароскопических операций дополнило приобретенную в 2017 году также за счет ИНК интегрированную цифровую операционную OR1 NEO (первую в России) стоимостью 42 млн рублей.
Общество
В ГИБДД поддержали конфискацию автомобилей у пьяных водителей
Как рассказал в Совете Федераций Владимир Кузин, в ГИБДД считают возможной конфискацию транспортных средств у водителей, повторно задержанных за езду в состоянии алкогольного опьянения - данная мера позволит "радикально изменить положение вещей".
Космос
Определен способ полетов на другие планеты
Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Армия и оружие
Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео
На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Шоу-бизнес
Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом
Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
Общество
Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать
Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать, чтобы не вводить в заблуждение покупателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.
Общество
В Турции вводят налог на проживание в отелях
С 1 января 2020 года в Турции вводят налог с туристов на проживание в отелях. Он составит 2% от стоимости гостиничного номера.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
"Сдали нервы" Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».