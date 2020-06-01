Общество
BFM.ruРоссиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей
Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались. Ожидается, что по 10 тысяч получат родители не менее 15 млн детей. На выплаты уже поступило 12,5 млн заявок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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