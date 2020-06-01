Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались. Ожидается, что по 10 тысяч получат родители не менее 15 млн детей. На выплаты уже поступило 12,5 млн заявок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей

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