Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПервые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". Противоположной точки зрения придерживаются 37% сограждан, отмечается в исследовании.
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«Левада-центр»: работу Мишустина одобряют 48% россиян

Коммерсантъ03:58

Работу премьера Мишустина одобрила почти половина россиян

URA.Ruвчера в 23:20

Опрос: Почти половина россиян одобряет действия Мишустина на посту премьера

Российская газета02:05

Идём в правильном направлении: Максимальное одобрение дел в России отметили социологи «Левада-центра»

Царьград00:47

Соцопрос: смена правительства не отразилась на рейтинге Владимира Путина

Znak.comвчера в 23:40

Первые шаги Мишустина на посту премьер-министра одобрили около половины россиян

Эхо Москвы04:00

Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Интерфаксвчера в 22:46
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Экономика

В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Московский Комсомолец вчера в 08:15
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Общество

Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
РБК вчера в 18:33
Общество

ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

РИА Новости 04:24
Происшествия

В Волгограде зарезали 16-летнего студента

В управлении СК РФ по Волгоградской области сообщают о том, что в региональной столице местный житель нанес смертельное ножевое ранение шестнадцатилетнему студенту колледжа.
Discover24 01:23
Общество

Игорь Николаев назвал размер своей будущей пенсии

Игорь Николаев, исполнитель из России, в ходе недавней беседы с представителями прессы рассказал, какую будет получать пенсию.
Discover24 02:34
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
Общество

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
RT на русском 04:32
Происшествия

В Подмосковье при закладке наркотиков задержали полицейского

НТВ 03:27
Происшествия

Воронежцев с подозрением на коронавирус отвезли в детскую больницу

Двух воронежцев, госпитализированных накануне с подозрением на коронавирус, разместили в изолированных инфекционных боксах с отдельными входами на территории областной детской больницы.
Российская газета вчера в 05:16
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
Политика

Путин и Нетаньяху обсуждают в Кремле «сделку века»

Коммерсантъ 04:10
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» не чувствует, что уже стал чемпионом

Не чувствуем, что уже стали чемпионами.
Чемпионат вчера в 17:51
Происшествия

Задержанные по делу Ивана Голунова полицейские ответили на обвинения

Бывшие полицейские, задержанные по делу Ивана Голунова, ответили на обвинения.
Ореанда-Новости 04:22
Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa вчера в 01:03
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Известия вчера в 01:38
Футбол

Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Газета.Ru 02:35
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

В декабре Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что закон о государственном языке Украины не соблюдает баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств, поэтому его необходимо пересмотреть.
Газета.Ru 03:35
Общество

Японский миллиардер прекратил поиски спутницы для полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что прекращает поиски спутницы для полета на Луну, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:04
Происшествия

В Нижнем Новгороде таксист избил и выкинул пассажирку из авто

29 января таксист, который не хотел выполнять заказ, выкинул пассажирку из своей машины и избил ее.
7 новостей 02:16
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Известия вчера в 23:44
Общество

Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT

РИА Новости 04:01
Армия и оружие

СМИ сообщили о гибели мирных жителей при авиаударе по Идлибу

Десять мирных жителей погибли в результате авиаудара по сирийской провинции Идлиб, пишет агентство AFP, по данным которого удар нанесли российские ВКС.
РБК 04:38
Шоу-бизнес

Степаненко пообещала оставить наследство дочери Петросяна

ФАН 03:32
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
Экономика

Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
РИА Новости 01:49
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 06:41
Космос

Опубликованы самые детальные в истории науки снимки Солнца

Национальный научный фонд Соединенных Штатов (NSF) опубликовал на своей странице в Twitter самые детальные снимки поверхности Солнца в истории. https: / / twitter.com / NSF / status / 1222609934698893312 "( Наземный космический телескоп) Inouye Solar Telescope дает беспрецедентно крупные планы поверхности Солнца", — написано в комментарии под фотографией.
REGNUM 02:59
Общество

В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба

Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
Газета.Ru 04:15
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