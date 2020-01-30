Политика
ИнтерфаксПервые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". Противоположной точки зрения придерживаются 37% сограждан, отмечается в исследовании.
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Экономика
В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Общество
Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota
Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
Происшествия
В Волгограде зарезали 16-летнего студента
В управлении СК РФ по Волгоградской области сообщают о том, что в региональной столице местный житель нанес смертельное ножевое ранение шестнадцатилетнему студенту колледжа.
Общество
Игорь Николаев назвал размер своей будущей пенсии
Игорь Николаев, исполнитель из России, в ходе недавней беседы с представителями прессы рассказал, какую будет получать пенсию.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Общество
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Происшествия
Воронежцев с подозрением на коронавирус отвезли в детскую больницу
Двух воронежцев, госпитализированных накануне с подозрением на коронавирус, разместили в изолированных инфекционных боксах с отдельными входами на территории областной детской больницы.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Политика
Путин и Нетаньяху обсуждают в Кремле «сделку века»
Футбол
Клопп: «Ливерпуль» не чувствует, что уже стал чемпионом
Не чувствуем, что уже стали чемпионами.
Происшествия
Задержанные по делу Ивана Голунова полицейские ответили на обвинения
Бывшие полицейские, задержанные по делу Ивана Голунова, ответили на обвинения.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
В декабре Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что закон о государственном языке Украины не соблюдает баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств, поэтому его необходимо пересмотреть.
Общество
Японский миллиардер прекратил поиски спутницы для полета на Луну
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава заявил, что прекращает поиски спутницы для полета на Луну, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксист избил и выкинул пассажирку из авто
29 января таксист, который не хотел выполнять заказ, выкинул пассажирку из своей машины и избил ее.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели мирных жителей при авиаударе по Идлибу
Десять мирных жителей погибли в результате авиаудара по сирийской провинции Идлиб, пишет агентство AFP, по данным которого удар нанесли российские ВКС.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Космос
Опубликованы самые детальные в истории науки снимки Солнца
Национальный научный фонд Соединенных Штатов (NSF) опубликовал на своей странице в Twitter самые детальные снимки поверхности Солнца в истории. https: / / twitter.com / NSF / status / 1222609934698893312 "( Наземный космический телескоп) Inouye Solar Telescope дает беспрецедентно крупные планы поверхности Солнца", — написано в комментарии под фотографией.
Общество
В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба
Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.