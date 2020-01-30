Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПервые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". Противоположной точки зрения придерживаются 37% сограждан, отмечается в исследовании.
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с чего всё началось
Смена главы правительства России привела к росту уровня одобрения действий премьер-министра, следует из исследования
 аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр).
РБК04:49

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Работу премьера Мишустина одобрила почти половина россиян

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Znak.comвчера в 23:40

Левада-центр зафиксировал рост одобрения премьера после смены кабмина

РБК04:49

Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Интерфаксвчера в 22:46
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В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

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Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".
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Политика

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Помилованная Путиным израильтянка Иссахар не пересекала границу России

Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар не пересекла границу страны.
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РБК 07:17
Наука

Химики удешевили спектрофотометр светодиодами

Американские и индийские ученые собрали и охарактеризовали на трех стандартных растворах спектрофотометр, в котором в качестве источника излучения установлены светодиоды, из-за чего себестоимость устройства составила всего 63 доллара.
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Политика

Защита Трампа: вызов свидетелей существенно затянет процесс импичмента

Вызов в Сенат США свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу затянет процесс на месяцы, заявил Джей Секьюлоу, глава команды адвокатов Трампа 29 января на слушаниях в Сенате.
Красная весна 00:23
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
РИА Новости вчера в 14:52
Экономика

Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 13,5% годовых до 11%

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.
ТАСС 07:34
Теннис

Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open

Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
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Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
РИА Новости 06:49
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Происшествия

Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти.
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Общество

В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю

RT на русском 05:37
Религия

В РПЦ отрицают запрет на отпевание епископами протоиерея Чаплина

«Патриарх не захотел никак помочь с похоронами (всё было организовано тремя старыми друзьями о. Всеволода и более никем), запретил своим викариям даже появляться на отпевании о. Всеволода (на свой страх и риск некоторые архиереи приезжали накануне и служили у гроба краткие литии)», — написал он в Facebook.
Политсовет 07:06
Общество

Россия закроет 16 пунктов пропуска на границе с Китаем

"Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой согласно приложению", - говорится в документе.
ТАСС 06:45
Здоровье

Во Франции подтвержден пятый случай заражения новым коронавирусом

Пятый случай заражения новым коронавирусом подтвержден на территории Франции.
ТАСС вчера в 15:43
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
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Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга

Популярная ведущая, продюсер и блогер Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Сергея Блохина в одной из клиник в центре Москвы.
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Общество

Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро

Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Секрет фирмы вчера в 10:04
Футбол

«Спартак» официально представил Соболева

Московский "Спартак" официально представил нападающего Александра Соболева.
Газета.Ru 07:25
Происшествия

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

РИА Новости 05:33
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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Кино

Умерла актриса из «Операции „Ы“»

Советская актриса Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая, скончалась в Москве.
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Армия и оружие

ВМС Украины получат от Береговой службы США еще три катера типа Island

Напомним, что первые два катера WPB 1321 Cushing и WPB 1323 Drummond типа Island, выведенные из состава Береговой охраны США, были получены Украиной в виде военной помощи в 2017 году и введены в состав ВМСУ в октябре 2019 года, получив украинские названия Р 190 "Славянск" и Р 191 "Старобельск".
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Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

РБК 06:49
Происшествия

Источник сообщил о задержании в аэропорту Внуково группы вымогателей

В столичном аэропорту Внуково задержаны трое вымогателей. Об этом «Известиям» сообщил 30 января источник.
Известия 03:27
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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