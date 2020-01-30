с чего всё началось

Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". Противоположной точки зрения придерживаются 37% сограждан, отмечается в исследовании.

Происшествия В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2» Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".

Происшествия Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков Следствие считает, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить показатели на работе и получить повышение, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Наука Химики удешевили спектрофотометр светодиодами Американские и индийские ученые собрали и охарактеризовали на трех стандартных растворах спектрофотометр, в котором в качестве источника излучения установлены светодиоды, из-за чего себестоимость устройства составила всего 63 доллара.

Политика Защита Трампа: вызов свидетелей существенно затянет процесс импичмента Вызов в Сенат США свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу затянет процесс на месяцы, заявил Джей Секьюлоу, глава команды адвокатов Трампа 29 января на слушаниях в Сенате.

Политика ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.

Политика Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.

Религия В РПЦ отрицают запрет на отпевание епископами протоиерея Чаплина «Патриарх не захотел никак помочь с похоронами (всё было организовано тремя старыми друзьями о. Всеволода и более никем), запретил своим викариям даже появляться на отпевании о. Всеволода (на свой страх и риск некоторые архиереи приезжали накануне и служили у гроба краткие литии)», — написал он в Facebook.

Общество Россия закроет 16 пунктов пропуска на границе с Китаем "Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой согласно приложению", - говорится в документе.

Происшествия Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Шоу-бизнес Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Популярная ведущая, продюсер и блогер Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Сергея Блохина в одной из клиник в центре Москвы.

Общество Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.

Кино Умерла актриса из «Операции „Ы“» Советская актриса Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая, скончалась в Москве.

Армия и оружие ВМС Украины получат от Береговой службы США еще три катера типа Island Напомним, что первые два катера WPB 1321 Cushing и WPB 1323 Drummond типа Island, выведенные из состава Береговой охраны США, были получены Украиной в виде военной помощи в 2017 году и введены в состав ВМСУ в октябре 2019 года, получив украинские названия Р 190 "Славянск" и Р 191 "Старобельск".