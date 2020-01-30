Политика
ИнтерфаксПервые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". Противоположной точки зрения придерживаются 37% сограждан, отмечается в исследовании.
Читать в источнике
Оценить266
с чего всё началось
Смена главы правительства России привела к росту уровня одобрения действий премьер-министра, следует из исследования аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр).РБК04:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Происшествия
В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2»
Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".
Происшествия
Адвокат: СК считает карьеризм мотивом подставивших Голунова силовиков
Следствие считает, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить показатели на работе и получить повышение, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Политика
Путин поручил создать единую базу данных жертв политических репрессий
Российский президент Владимир Путин поручил продумать вопрос о создании единой базы сведений жертв политических репрессий, цитирует РИА "Новости".
Политика
Помилованная Путиным израильтянка Иссахар не пересекала границу России
Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар не пересекла границу страны.
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его
В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
Наука
Химики удешевили спектрофотометр светодиодами
Американские и индийские ученые собрали и охарактеризовали на трех стандартных растворах спектрофотометр, в котором в качестве источника излучения установлены светодиоды, из-за чего себестоимость устройства составила всего 63 доллара.
Политика
Защита Трампа: вызов свидетелей существенно затянет процесс импичмента
Вызов в Сенат США свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу затянет процесс на месяцы, заявил Джей Секьюлоу, глава команды адвокатов Трампа 29 января на слушаниях в Сенате.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
Экономика
Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 13,5% годовых до 11%
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.
Теннис
Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open
Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Политика
Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Происшествия
Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти.
Общество
В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю
Религия
В РПЦ отрицают запрет на отпевание епископами протоиерея Чаплина
«Патриарх не захотел никак помочь с похоронами (всё было организовано тремя старыми друзьями о. Всеволода и более никем), запретил своим викариям даже появляться на отпевании о. Всеволода (на свой страх и риск некоторые архиереи приезжали накануне и служили у гроба краткие литии)», — написал он в Facebook.
Общество
Россия закроет 16 пунктов пропуска на границе с Китаем
"Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой согласно приложению", - говорится в документе.
Здоровье
Во Франции подтвержден пятый случай заражения новым коронавирусом
Пятый случай заражения новым коронавирусом подтвержден на территории Франции.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга
Популярная ведущая, продюсер и блогер Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Сергея Блохина в одной из клиник в центре Москвы.
Общество
Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро
Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Футбол
«Спартак» официально представил Соболева
Московский "Спартак" официально представил нападающего Александра Соболева.
Происшествия
В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Кино
Умерла актриса из «Операции „Ы“»
Советская актриса Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая, скончалась в Москве.
Армия и оружие
ВМС Украины получат от Береговой службы США еще три катера типа Island
Напомним, что первые два катера WPB 1321 Cushing и WPB 1323 Drummond типа Island, выведенные из состава Береговой охраны США, были получены Украиной в виде военной помощи в 2017 году и введены в состав ВМСУ в октябре 2019 года, получив украинские названия Р 190 "Славянск" и Р 191 "Старобельск".
Происшествия
Источник сообщил о задержании в аэропорту Внуково группы вымогателей
В столичном аэропорту Внуково задержаны трое вымогателей. Об этом «Известиям» сообщил 30 января источник.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.