Политика
ИнтерфаксПервые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
По данным "Левада-центра", рейтинг одобрения деятельности президента не изменился по сравнению с концом прошлого года: к работе президента РФ Владимира Путина, так же, как и в конце декабря, с одобрением относятся 68% россиян, не одобряют деятельность главы государства 31% сограждан.
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с чего всё началось
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". Противоположной точки зрения придерживаются 37% сограждан, отмечается в исследовании.Интерфаксвчера в 22:46
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