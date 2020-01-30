Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПервые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

По данным "Левада-центра", рейтинг одобрения деятельности президента не изменился по сравнению с концом прошлого года: к работе президента РФ Владимира Путина, так же, как и в конце декабря, с одобрением относятся 68% россиян, не одобряют деятельность главы государства 31% сограждан.
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Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". Противоположной точки зрения придерживаются 37% сограждан, отмечается в исследовании.
Интерфаксвчера в 22:46

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Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Интерфаксвчера в 22:46

Работу премьера Мишустина одобрила почти половина россиян

URA.Ruвчера в 23:20

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Znak.comвчера в 23:40

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Идём в правильном направлении: Максимальное одобрение дел в России отметили социологи «Левада-центра»

Царьград00:47

Первые решения Мишустина на посту премьер-министра одобрили 48% россиян

Дождь02:06
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В России разработают рейтинг качества жизни регионов.
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Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
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Армия и оружие

МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы

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Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

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RT на русском вчера в 13:07
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Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
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В России придумали экологичную замену традиционному пластику

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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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