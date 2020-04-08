Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПервые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве

Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, девять человек получили штраф в размере 15 тысяч рублей.
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В Москве присудили первые штрафы за нарушение самоизоляции

Московский Комсомолец08:48

В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

РЕН ТВ08:29

В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

Рамблер08:40

Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве

Вечерняя Москва08:30

В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

ТК Звезда08:45

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Армавирский собеседниквчера в 08:47

Реальные штрафы начали выписывать в России за нарушение самоизоляции

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Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
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В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
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Следственный комитет возбудил три новых уголовных дела за распространение фейков о COVID-19.
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Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
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Стал известен новый состав совета директоров КХЛ, сообщается на сайте лиги.
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Коронавирус выявлен у восьми священнослужителей московских храмов.
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Нижний Новгород, 9 апреля 2020, 18:47 — REGNUM У нескольких сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявлено заражение коронавирусом.
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Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
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Сотрудники Культурного центра «Дружба» 12 апреля проведут онлайн-программу «Путешествие в космос».
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