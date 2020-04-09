Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПервые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве

Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, девять человек получили штраф в размере 15 тысяч рублей.
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Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве

Вечерняя Москва08:30

В Москве присудили первые штрафы за нарушение самоизоляции

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В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

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Реальные штрафы начали выписывать в России за нарушение самоизоляции

Кузбасс Сегоднявчера в 06:12
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