Коронавирус
Вечерняя МоскваПервые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве
Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, девять человек получили штраф в размере 15 тысяч рублей.
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Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей, евро — ниже 80
Курс доллара в ходе торгов Московской биржи опустился на 3,2% — до 72,6 рубля.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Выпускников школ освободили от весеннего призыва в этом году
Выпускники российских школ не будут отправляться в армию в весенний призыв этого года, сообщает РИА Новости.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Народную артистку России Надежду Бабкину изолировали и перевели в закрытый инфекционный бокс, пишет StarHit.
Энергетика
СМИ сообщили о дискуссиях стран ОПЕК+ по поводу распределения квот
Страны — участницы ОПЕК+ на совместной телеконференции обсуждают распределение индивидуальных квот по сокращению добычи нефти.
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Областные депутаты утвердили выплаты на детей от 3 до 7 лет
Областные депутаты утвердили выплаты на детей от 3 до 7 лет. Для этого сегодня было собрано внеочередное заседание ОЗС.
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
Футбол
УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020
УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.
Общество
Уткин о карантине: «Вас посадили в тюрьму за ваши деньги»
Журналист Василий Уткин высказался на тему пандемии коронавируса в России.
Политика
Путин освободил от должности замглавы МВД Романова
Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Наука
Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат
Ивермектин избавляет организм человека от вирусной РНК на 99%. Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат.
Футбол
Орлов: «Зенит» — раскрученный бренд. Если уйдёт «Газпром», найдётся богатый человек
Если уйдёт „Газпром“, найдётся богатый человек. „Зенит“ — это популярно, и есть же болельщики.
Здоровье
Глава Минздрава запретил россиянам самолечение от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян воздержаться от использования противомалярийных препаратов вне больниц.
Общество
За последние сутки в России коронавирус выявили у 1459 человек
В России за сутки выявлено 1459 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.
Культура
В шоу «Маска» появятся Динозавр и Человек-зеркало
В новом выпуске зрителей ждёт сюрприз: специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало – выйдут на одну сцену с полюбившимися участниками и представят свои музыкальные номера.
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» сделали предложение по форварду «Янг Бойз»
Московский "Локомотив" и "Краснодар" сделали трансферное предложение по камерунскому форварду швейцарского "Янг Бойз" Жан-Пьера Нсаме.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Общество
Петербургский ресторатор выдвинул ультиматум властям из-за режима самоизоляции
В Санкт-Петербурге некоторые предприниматели начали открыто высказывать свое недовольство введенными властями карантинными мерами.
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
Для защиты своих автомобилей от коррозии производитель использует горячую оцинковку.
Общество
Трамп заявил о сокращении добычи нефти США
Дональд Трамп, президент США, сообщил, что американские производители нефти уже сократили добычу, не дожидаясь встречи ОПЕК+.
Космос
Американский корабль Dragon отстыковался от МКС
Американский космический корабль Dragon отстыковался во вторник от Международной космической станции (МКС).
Авто
Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор
Компания Ford представила «китайскую» версию нового Ford Explorer.
Политика
Правительство Украины готово ввести комендантский час в западных областях
Мэр сообщил, что рассматривается необходимость введения комендантского часа в трех областях западной Украины ввиду высокой степени распространения коронавируса.
Общество
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты.