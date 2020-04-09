Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, девять человек получили штраф в размере 15 тысяч рублей.

Общество Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов Нарушителей карантина по коронавирусу, передвигающихся по городу на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

Энергетика Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.

Политика Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.

Общество Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".

Политика Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом «По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.

Общество На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.

Шоу-бизнес Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.

Общество Московские кладбища закрыли для посещения Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Политика Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.