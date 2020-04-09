Общество
Вечерняя МоскваПервые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве
Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, девять человек получили штраф в размере 15 тысяч рублей.
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Общество
Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов
Нарушителей карантина по коронавирусу, передвигающихся по городу на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Политика
Кадыров ответил на критику ограничительных мер по коронавирусу
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, несмотря на критику недоброжелателей в связи с предпринятыми им мерами по коронавирусу, будет защищать интересы народа и государства и выполнит любое решение президента страны.
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года 2020»
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
Политика
Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом
«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
Интернет
Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom
Google запретила сотрудникам использовать программу Zoom на корпоративных компьютерах.
Армия и оружие
Российские и китайские военные врачи провели телемост по вопросу борьбы с коронавирусом
Российские медики провели видеоконференцию с китайскими коллегами по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями.
Общество
Число заявок на пособие по безработице в США выросло еще на 6,6 млн
За неделю, завершившуюся 4 апреля, число обращений граждан США, впервые обратившихся за пособием по безработицей, снизилось на 261 тысячу с показателя предыдущей недели в 6,867 миллиона и составило 6,606 миллиона.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии
У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.
Общество
На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов
Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке
В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Происшествия
Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу
В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
Финансы
Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля
В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Общество
Московские кладбища закрыли для посещения
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Футбол
ЦСКА может приобрести полузащитника «Жилины» Берната
По информации источника, московский ЦСКА рассматривает вариант приобретения словацкого полузащитника "Жилины" Яна Берната.
Шоу-бизнес
Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке
Политика
Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
Общество
В Болгарии вандалы осквернили памятник Красной Армии
Происшествия
На объекте «Роснефти» произошел пожар
Авто
Компания Mitsubishi подняла цены на три модели в России
Что касается пикапа Mitsubishi L200, то его цена теперь увеличена на 30-60 тысяч рублей в разных версиях.
Шоу-бизнес
Канал «Россия 1» обвинили в принуждении к съемкам в условиях карантина
Российский актер Сергей Жигунов опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором рассказывает, что продюсеры канала «Россия 1» буквально принуждают артистов нарушать карантин, чтобы сняться в передачах.
Происшествия
У сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявили коронавирус
Нижний Новгород, 9 апреля 2020, 18:47 — REGNUM У нескольких сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявлено заражение коронавирусом.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Общество
В Epic Games Store бесплатно и навсегда раздают игру о Шерлоке Холмсе
В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователи могут навсегда и на безвозмездной основе добавить к себе в коллекцию квест Sherlock Holmes: Crimes & Punishments.