Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПервые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве

Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. По словам пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой, девять человек получили штраф в размере 15 тысяч рублей.
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В Москве вынесли первые решения о штрафах нарушителям режима самоизоляции

Первый канал11:25

В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

Snob.ru09:33

В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

РЕН ТВ08:29

В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

ТК Звезда08:45

В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

Рамблер08:40

Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве

Вечерняя Москва08:30

В Москве оштрафованы первые нарушители режима самоизоляции

ИА Красная Весна09:29
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Общество

Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов

Нарушителей карантина по коронавирусу, передвигающихся по городу на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
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Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года 2020»

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В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
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Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом

«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
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Google запретила сотрудникам пользоваться Zoom

Google запретила сотрудникам использовать программу Zoom на корпоративных компьютерах.
TechFusion 08:05
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Российские и китайские военные врачи провели телемост по вопросу борьбы с коронавирусом

Российские медики провели видеоконференцию с китайскими коллегами по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями.
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Число заявок на пособие по безработице в США выросло еще на 6,6 млн

За неделю, завершившуюся 4 апреля, число обращений граждан США, впервые обратившихся за пособием по безработицей, снизилось на 261 тысячу с показателя предыдущей недели в 6,867 миллиона и составило 6,606 миллиона.
Вестник Кавказа 09:20
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Общество

Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии

У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.
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Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов

Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.
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В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
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В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
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Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля

В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
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Московские кладбища закрыли для посещения

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
РИА Новости 12:04
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В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

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Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
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ЦСКА может приобрести полузащитника «Жилины» Берната

По информации источника, московский ЦСКА рассматривает вариант приобретения словацкого полузащитника "Жилины" Яна Берната.
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Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке

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Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
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Общество

В Болгарии вандалы осквернили памятник Красной Армии

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На объекте «Роснефти» произошел пожар

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Компания Mitsubishi подняла цены на три модели в России

Что касается пикапа Mitsubishi L200, то его цена теперь увеличена на 30-60 тысяч рублей в разных версиях.
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Шоу-бизнес

Канал «Россия 1» обвинили в принуждении к съемкам в условиях карантина

Российский актер Сергей Жигунов опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором рассказывает, что продюсеры канала «Россия 1» буквально принуждают артистов нарушать карантин, чтобы сняться в передачах.
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У сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявили коронавирус

Нижний Новгород, 9 апреля 2020, 18:47 — REGNUM У нескольких сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявлено заражение коронавирусом.
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Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
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