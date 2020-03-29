Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона. Все они являются членами одной семьи, побывавшей в туристической поездке в Объединенных Арабских Эмиратах.
Читать в источнике
Комментировать114

Подробнее о событии

Первые заболевшие коронавирусом в Омской области: диагноз подтвердился у троих сибиряков, вернувшихся из Эмиратов

КП - Омсквчера в 23:33

Срочно: В Омске официально подтвердился коронавирус у целой семьи — в опасности оказались пассажиры,

Новый Омсквчера в 15:30

В Омской области выявили три случая коронавируса

РИА Новостивчера в 16:08

Коронавирус в Омске. Подтверждено сразу три случая инфицирования

Om1.ruвчера в 15:50

В Омске обнаружили первых зараженных коронавирусом

Город55.рувчера в 15:37

В Омске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

РИА СуперОмсквчера в 15:37

В Омской области выявлены первые три случая заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Комсомольская правда вчера в 08:20
Транспорт

Минтранс рассказал о изменениях в движении межмуниципального транспорта во время карантина

Министерство транспорта и дорожного хозяйства рассказало, как будут проходить на территории Сахалинской области межмуниципальные маршруты с 28 марта по 5 апреля.
Сахалин.Инфо вчера в 23:57
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Общество

В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом

228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
FlashNord вчера в 05:10
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей вчера в 07:19
Политика

ЛНР приравняла линию разграничения к госгранице

"Постановляю определить, что линия фактического разграничения, проходящая между территорией, находящейся под контролем Луганской народной республики, и территорией Луганской народной республики, временно находящейся под контролем государства Украина, приравнивается к статусу государственной границы", - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте главы республики в субботу.
РИА Новости вчера в 11:58
Авто

Озвучено пять ситуаций, за которые водителей лишат прав по новому КоАП

Новый КоАП предполагает введение балльной системы подсчета нарушений.
Primpress.ru вчера в 17:30
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 27 марта в 14:10
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Космос

Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк»

Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".
РИА Новости вчера в 20:38
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Общество

Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заявила, что вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Шоу-бизнес

Кудрявцева оскорбила россиян на карантине

Телеканал 360° 27 марта в 04:04
Политика

Кучма о «вежливых людях» в Крыму: «их надо было уничтожить»

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении "вежливых людей", которые взяли под контроль административные здания в Симферополе и обеспечили мирное проведение референдума 16 марта.
РИА Новости Крым вчера в 07:37
Общество

В ВОЗ назвали сроки спада эпидемии коронавируса в России

Темпы распространения коронавируса в России начнут снижаться уже в начале мая, но многое будет зависеть от самих людей.
Профиль вчера в 08:18
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС вчера в 07:55
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Политика

Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию

Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости 27 марта в 16:40
Здоровье

ЛНР сообщила о первом положительном тесте на коронавирус

В ЛНР зафиксирован первый положительный тест на коронавирус, заявила глава минздрава республики Наталия Пащенко.
Взгляд.ру вчера в 16:16
Авто

Skoda объявила скидки на автомобили в апреле

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
Автоновости дня 27 марта в 06:45
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости 27 марта в 10:38
Происшествия

В Пензенской области загорелась кровля завода древесных плит

Газета.Ru вчера в 23:57
Происшествия

В Оренбурге умер мужчина с коронавирусом

Первый пациент, у которого был диагностирован коронавирус в Оренбургской области, умер в инфекционной больнице Оренбурга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областной минздрав.
РБК вчера в 03:44
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК вчера в 17:31
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Происшествия

Лайнер с российскими туристами из Таиланда приземлится в Воронеже

Самолет с российскими туристами, возвращающимися с тайского острова Пхукет, прибудет в Воронеж в воскресенье, 29 марта.
Обозреватель Врн вчера в 15:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное