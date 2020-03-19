Коронавирус

Регион onlineРегион onlineКоронавирус в Пскове выявили у приехавшей из Испании семьи

Есть ли зараженные коронавирусом в Псковской области покажет лаборатория в Новосибирске. Как стало известно «Регион online», экспресс-тесты зарегистрировали коронавирус в Пскове у троих человек из семьи, прибывшей из Испании домой.
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Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области

Псковское агентство информации06:15

В Псковской области у семьи, вернувшейся из Испании, нашли коронавирус

РИА Новости07:59

Первые случаи заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Московский Комсомолец Псков06:18

В Псковской области по предварительной информации выявлены первые заболевшие коронавирусом

ГТРК Псков06:41

Коронавирус выявили у прилетевшей из Испании российской семьи

Lenta.ru06:53

Псковской семье ставят коронавирус. Это первые зараженные в регионе

Фонтанка.Ру06:48

В Псковской области коронавирус предварительно подтвержден у вернувшейся из Испании семьи

Росбалт06:52
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Хоккей

Легионер «Салавата» отказался возвращаться в Россию на плей-офф КХЛ

Шведский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк заявил, что не вернется из Швеции в Россию даже в случае возобновления плей-офф КХЛ.
РИА Новости 07:02
Наука

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Здоровье

В Тверской области ввели режим повышенной готовности

Тверь, 19 марта 2020, 14:29 — REGNUM Режим повышенной готовности для профилактики и предотвращения распространения коронавируса введён в Тверской области, постановление об этом подписал Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 19 марта.
REGNUM 07:29
Происшествия

Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Известия 06:17
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Происшествия

В Бурятии начальник отдела полиции попался на взятке

Через некоторое время в следственном управлении СКР по Бурятии сообщили, что отдел по расследованию особо важных дел возбудил против сотрудника правоохранительных органов уголовное дело по статье 290 ч.6 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия).
Информ Полис online 06:10
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка

Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Коммерсантъ 02:30
Общество

Мантуров пообещал спад дефицита антисептиков в аптеках

Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, население увидит улучшение уже к следующему понедельнику.
Известия 07:13
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Metaratings 06:27
Хоккей

Хоккеист «Колорадо» Задоров: семье будет лучше в США, чем в России

РИА Новости 07:46
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com 01:22
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
7 канал Красноярск вчера в 21:41
Происшествия

Тест-система подтвердила коронавирус ещё у одного жителя Кирова

Киров, 19 марта 2020, 11:23 — REGNUM Ещё у одного жителя Кировской области тест-система подтвердила наличие коронавируса.
REGNUM 04:23
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Известия вчера в 11:28
Футбол

Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за коронавируса

Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за вспышки коронавируса.
РИА Новости 06:14
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Экономика

Силуанов: ситуация в экономике развивается не лучшим образом

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в связи с ситуацией в экономике правительство отклоняется от макроэкономического прогноза на 2020 год.
Московский Комсомолец вчера в 04:13
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Происшествия

Самолёт Москва – Пермь подал тревожный сигнал

Москва, 19 марта 2020, 14:30 — REGNUM Самолёт SSJ 100, вылетевший из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги диспетчерам.
REGNUM 07:30
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Финансы

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 80,16 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 83,3565 рубля.
ПРАЙМ 07:26
Авто

В России появится новый документ на автомобиль

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня 01:15
Технологии

«Роскомсвобода»: ФСБ закупила оборудование для взлома умных устройств

Успешные атаки через «умные» устройства Интернета вещей могут позволить обвалить соцсети и блокировать Интернет в небольших странах, сообщает в четверг, 19 марта, «Роскомсвобода».
Фонтанка.Ру 06:35
Общество

Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства при эпидемии

Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, который позволяет правительству ограничивать максимальную стоимость нежизненно важных лекарств и медицинских изделий в случае угрозы эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
Коммерсантъ 06:47
Здоровье

В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Аргументы и факты - Иваново 06:29
Общество

Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии

Вестник Кавказа 06:49
Экономика

Власти ввели отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 07:23
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Российский политик. Губернатор Псковской области c 17 сентября 2018. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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