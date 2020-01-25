Здоровье
iReactorПервые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса. Слова министра цитирует портал France Info.
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Случаи с заражением коронавирусом во Франции стали первыми в Европе
Комсомольская правдавчера в 14:38
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Площадь пожара во Владивостоке достигла 1500 квадратных метров
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В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
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Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.
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