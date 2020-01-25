Здоровье

iReactoriReactorПервые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса. Слова министра цитирует портал France Info.
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Третий случай заражения новым коронавирусом подтвержден во Франции

Интерфаксвчера в 21:23

Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом

Российская газетавчера в 19:27

Случаи с заражением коронавирусом во Франции стали первыми в Европе

Комсомольская правдавчера в 14:38

СМИ: Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом

ТАССвчера в 18:17

Во Франции подтвердили третий случай заражения коронавирусом

REGNUMвчера в 19:16

Во Франции сообщили о первых случаях заражения новым вирусом в Европе

РБКвчера в 15:31

Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом

РИА Новостивчера в 18:06
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«Милан» выиграл 4 игры из 5 после возвращения Ибрагимовича

Златан в трёх матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом, в игре с «Кальяри» (2:0). «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского первенства.
Чемпионат вчера в 18:14
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21

По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
РИА Новости 02:36
Общество

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Lenta.ru вчера в 23:08
Общество

Вокруг замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина хотят вырубить лес

Вокруг замка Пугачёвой и Галкин располагаются бескрайние поля и практически нетронутые леса.
Bimru.ru вчера в 06:32
Общество

Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов

Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Газета.Ru 00:14
Общество

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Коммерсантъ 01:05
Политика

Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
RT на русском вчера в 21:20
Культура

Юсиф Эйвазов и Рузан Манташьян выступят на одной сцене

Sputnik Азербайджан вчера в 01:19
Политика

Лукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти.
Infox.ru вчера в 16:03
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Газета.Ru вчера в 14:08
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Максим Галкин показал расставание с Аллой Пугачевой и детьми

Отечественный шоумен Максим Галкин на видео показал, как Алла Пугачева и дети провожают его на работу.
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Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в кинотеатрах США и Канады

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах США и Канады.
NewInform 02:29
Политика

Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
REGNUM 01:09
Хоккей

Биннингтон обошел Василевского по сейвам на мастер-шоу Матча звезд НХЛ

Сегодня, 25 января в Сент-Луисе, США, на стадионе "Энтерпрайз-центр" проходит мастер-шоу Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 23:07
Армия и оружие

Пентагон планирует разместить комплексы ПРО Patriot на базе в Ираке

Военное дело 23 января в 10:20
Авто

На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Автоновости дня вчера в 01:44
Футбол

Три российских футболиста дисквалифицированы за ставки на матчи

Трое российских футболистов дисквалифицированы за ставки на матчи своей команды.
REGNUM вчера в 08:01
Наука

Сперматозоиды оказались способны восстанавливать повреждения ДНК

Ученые выяснили, что активность генов в сперматозоидах человека позволяет им восстанавливать ДНК, прежде чем передать ее следующему поколению.
Индикатор вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru 23 января в 14:47
Здоровье

Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью

РИА Новости вчера в 19:11
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости 02:13
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов празднует двухлетие сына

Сегодня, 24 января, сыну известного музыканта Дмитрия Маликова, Марку, исполнилось 2 года.
Pravda.Ru вчера в 07:51
Армия и оружие

В Пентагоне отрицают «перестрелку» военных США и России в Сирии

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские и российские военные не вступали в "перестрелку" в Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:53
Хоккей

Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд

Газета.Ru 02:14
Политика

Зеленский объяснил отказ уволить Гончарука, сравнив его с машиной

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ уволить Алексея Гончарука с должности премьер-министра страны, сравнив его с «хорошей машиной».
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Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
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Происшествия

Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

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Происшествия

В центре Москвы лошадь погибла от удара током

Газета.Ru вчера в 15:25
Политика

Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
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