Здоровье
iReactorПервые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса. Слова министра цитирует портал France Info.
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Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом
Российская газетавчера в 19:27
Случаи с заражением коронавирусом во Франции стали первыми в Европе
Комсомольская правдавчера в 14:38
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Футбол
«Милан» выиграл 4 игры из 5 после возвращения Ибрагимовича
Златан в трёх матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом, в игре с «Кальяри» (2:0). «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского первенства.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21
По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
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Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Общество
Вокруг замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина хотят вырубить лес
Вокруг замка Пугачёвой и Галкин располагаются бескрайние поля и практически нетронутые леса.
Общество
Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Общество
Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус
Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
Культура
Юсиф Эйвазов и Рузан Манташьян выступят на одной сцене
Политика
Лукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал расставание с Аллой Пугачевой и детьми
Отечественный шоумен Максим Галкин на видео показал, как Алла Пугачева и дети провожают его на работу.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в кинотеатрах США и Канады
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах США и Канады.
Политика
Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России
Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
Хоккей
Биннингтон обошел Василевского по сейвам на мастер-шоу Матча звезд НХЛ
Сегодня, 25 января в Сент-Луисе, США, на стадионе "Энтерпрайз-центр" проходит мастер-шоу Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
Пентагон планирует разместить комплексы ПРО Patriot на базе в Ираке
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей
В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Футбол
Три российских футболиста дисквалифицированы за ставки на матчи
Трое российских футболистов дисквалифицированы за ставки на матчи своей команды.
Наука
Сперматозоиды оказались способны восстанавливать повреждения ДНК
Ученые выяснили, что активность генов в сперматозоидах человека позволяет им восстанавливать ДНК, прежде чем передать ее следующему поколению.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Здоровье
Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов празднует двухлетие сына
Сегодня, 24 января, сыну известного музыканта Дмитрия Маликова, Марку, исполнилось 2 года.
Армия и оружие
В Пентагоне отрицают «перестрелку» военных США и России в Сирии
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские и российские военные не вступали в "перестрелку" в Сирии, передает РИА "Новости".
Хоккей
Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд
Политика
Зеленский объяснил отказ уволить Гончарука, сравнив его с машиной
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ уволить Алексея Гончарука с должности премьер-министра страны, сравнив его с «хорошей машиной».
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Происшествия
В центре Москвы лошадь погибла от удара током
Политика
Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.