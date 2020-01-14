Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПервые стрельбы новейшего ЗРС-350 «Витязь» прошли под Астраханью

Первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса "Витязь" были проведены на полигоне в Астраханской области, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что специалисты зенитных ракетных войск провели начальные стрельбы комплекса.
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ВКС выполнили в Астраханской области первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

Воздушно-космические силы РФ провели первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 "Витязь" на полигоне в Астраханской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны.
ТАСС08:40

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В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

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ВКС выполнили в Астраханской области первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

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В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

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