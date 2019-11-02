Гаджеты
iXBT.comПервые сведения о характеристиках Redmi Note 9
Старшая версия будет оснащена 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Redmi Note 9 получит боковой дактилоскопический датчик, поддержку быстрой зарядки, распознавание лиц и модуль NFC. Выход смартфон ожидается в первой половине следующего года по цене от 240 долларов.
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Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Экономика
Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%
Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
Футбол
Абрамович ответил отказом на предложение о продаже «Челси»
Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович ответил отказом на предложение американского инвестора Тодда Боэли о продаже лондонской команды, сообщает Financial Times.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Происшествия
Строительство порта в Пионерском решили «заморозить»
Политика
Аваков рассказал об атмосфере на переговорах в нормандском формате
Политика
CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу
Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
Политика
Российские дипломаты психанули на встрече в Париже
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на переговорах в Париже помощник президента РФ Владислав Сурков «психанул» и бросил документы на пол.
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Политика
Нового мэра избрали в Сыктывкаре
Методом тайного голосования политики выбрали нового мэра, им стала Наталья Хозяинова, которая в последнее время исполняла обязанности градоначальника с момента ухода с этого поста Валерия Козлова.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Шоу-бизнес
Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов
Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее вдовца Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына.
Политика
Зеленский счел акции националистов козырем Путина
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
Армия и оружие
Украина испытала БТР с «прозрачной» броней
На полигоне под Львовом прошли испытания бронетранспортера БТР-4М, оснащенного так называемой "прозрачной" броней (Land Platform Modernization Kit, LPMK).
Футбол
ЦСКА представил видео спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»
ЦСКА в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России в гостях сыграл вничью с "Краснодаром" - 1:1. После матча президент московского клуба Евгений Гинер в интервью championat.com назвал судейство Василия Казарцева беспределом и заявил, что глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров должен уйти с занимаемой должности.
Киберспорт
Слухи: Valve выпустит VR-игру во вселенной Left 4 Dead
Автор YouTube-канала Valve News Network Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) у себя в микроблоге сделал громкое заявление: Valve якобы готовит к релизу VR-игру во вселенной Left 4 Dead.
Политика
Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Здоровье
В Тульской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом
В Тульской области за период со 2 по 8 декабря зарегистрировано 5 509 случаев гриппа и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 35% и выше заболеваемости предыдущей недели на 3%. «По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии», - сообщает пресс-служба ведомства.