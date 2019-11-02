Гаджеты

iXBT.comiXBT.comПервые сведения о характеристиках Redmi Note 9

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Старшая версия будет оснащена 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Redmi Note 9 получит боковой дактилоскопический датчик, поддержку быстрой зарядки, распознавание лиц и модуль NFC. Выход смартфон ожидается в первой половине следующего года по цене от 240 долларов.
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Футбол

Жоау Мариу: надеюсь, «Локомотив» сможет выкупить меня у «Интера»

Metaratings 04:42
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Происшествия

В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
РИА Новости 01:03
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Общественное телевидение России 04:23
Экономика

Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%

Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
ТАСС 04:46
Футбол

Абрамович ответил отказом на предложение о продаже «Челси»

Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович ответил отказом на предложение американского инвестора Тодда Боэли о продаже лондонской команды, сообщает Financial Times.
РИА Новости 03:15
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Происшествия

Строительство порта в Пионерском решили «заморозить»

Новый Калининград.Ru 04:41
Политика

Аваков рассказал об атмосфере на переговорах в нормандском формате

Газета.Ru вчера в 16:45
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Политика

Российские дипломаты психанули на встрече в Париже

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на переговорах в Париже помощник президента РФ Владислав Сурков «психанул» и бросил документы на пол.
DixiNews 04:55
Экономика

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 17:25
Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Политика

Нового мэра избрали в Сыктывкаре

Методом тайного голосования политики выбрали нового мэра, им стала Наталья Хозяинова, которая в последнее время исполняла обязанности градоначальника с момента ухода с этого поста Валерия Козлова.
iReactor 05:05
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на молодой помощнице

Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика Сегодня вчера в 03:38
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов

Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее вдовца Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына.
Газета.Ru вчера в 06:01
Политика

Зеленский счел акции националистов козырем Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
Lenta.ru 02:10
Армия и оружие

Украина испытала БТР с «прозрачной» броней

На полигоне под Львовом прошли испытания бронетранспортера БТР-4М, оснащенного так называемой "прозрачной" броней (Land Platform Modernization Kit, LPMK).
Российская газета 04:14
Футбол

ЦСКА представил видео спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»

ЦСКА в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России в гостях сыграл вничью с "Краснодаром" - 1:1. После матча президент московского клуба Евгений Гинер в интервью championat.com назвал судейство Василия Казарцева беспределом и заявил, что глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров должен уйти с занимаемой должности.
РИА Новости 04:28
Киберспорт

Слухи: Valve выпустит VR-игру во вселенной Left 4 Dead

Автор YouTube-канала Valve News Network Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) у себя в микроблоге сделал громкое заявление: Valve якобы готовит к релизу VR-игру во вселенной Left 4 Dead.
3DNews 05:02
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru вчера в 06:45
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru вчера в 14:21
Здоровье

В Тульской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом

В Тульской области за период со 2 по 8 декабря зарегистрировано 5 509 случаев гриппа и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 35% и выше заболеваемости предыдущей недели на 3%. «По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии», - сообщает пресс-служба ведомства.
Тульские новости 03:28
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