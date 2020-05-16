Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПервые транши субсидий российские авиакомпании получат до конца мая

2 фотоЕщё 1 видео
Первые транши субсидий авиакомпаниям планируется предоставить до конца мая. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, цитирует министра "Интерфакс".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глава Минтранса: субсидии аэропортам в 10 млрд рублей могут быть согласованы до конца мая

Будущее России. Национальные проекты10:26

Минтранс намерен начать выплаты в рамках господдержки авиакомпаниям до конца мая

Газета.Ru10:28

Первые транши субсидий российские авиакомпании получат до конца мая

Российская газета10:15

Субсидии аэропортам могут быть согласованы до конца мая – Минтранс

Москва 2410:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Происшествия

СК опубликовал видео обысков у подозреваемых в реабилитации нацизма

RT на русском 10:13
1,8K
Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости вчера в 18:34
164
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
1,6K
Здоровье

Свердловские власти планируют восстановить плановые приемы в больницах

Правительство Свердловской области прорабатывает вопрос возвращения к плановым приемам в больницах в качестве ключевого направления дальнейшего ослабления особого режима, введенного из-за коронавируса.
ТАСС 09:19
Происшествия

Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова

Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
Известия 09:24
8
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
402
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Кино

Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме

КиноПоиск вчера в 05:10
154
Политика

В NASA разочарованы позицией Роскосмоса

В NASA оказались разочарованы позицией Роскосмоса по проекту международного договора об освоении Луны Artemis Accords.
Pravda.Ru 07:59
65
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,8K
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
967
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Федеральные стимулирующие доплаты медработникам будут рассчитываться из факта работы с пациентами с коронавирусом, без привязки ко времени, сообщается на сайте правительства РФ в субботу.
РИА Новости 09:47
52
Гаджеты

Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
53
Общество

В Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.
РИА Новости 10:22
25
Футбол

«Челси» готов продать пятерых игроков ради трансферов Чилвела и Санчо

Ради трансфера двух игроков "аристократы" собираются продать целую группу своих футболистов: Эмерсона, Миши Батчуайи, Маркоса Алонсо, Тимуйе Бакайоко и Давиде Дзаппакосту.
Sport.ru 05:13
Происшествия

Стало известно о теракте с машиной главы МИД ОАЭ

Lenta.ru 10:21
Шоу-бизнес

Васильев рассказал, на сколько за время болезни похудела Бабкина

Бабкина, наверное, похудела килограммов на двадцать.
News.ru 07:06
5
Футбол

Игрок «Боруссии» Холанд забил первый гол чемпионата Германии после рестарта

Вести.Ru 10:27
Политика

Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум

В ответ на отказ представителей Киева вести прямой диалог с самопровозглашёнными республиками глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украине всё же придётся считаться с мнением Донбасса в процессе решения конфликта.
News.ru 08:24
1
Общество

Минтранс ожидает восстановления железнодорожных перевозок к осени

Железнодорожные пассажирские перевозки планируется открыть к осени, если не будет второй волны эпидемии коронавируса.
Клопс 10:03
Общество

Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат

Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Газета.Ru 09:30
62
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
854
Политика

В Конгрессе США одобрили выделение $3 трлн на поддержку экономики

Палата представителей США одобрила принятие нового пакета мер господдержки экономики на $3 трлн из-за эпидемии коронавируса, сообщает Reuters.
Rambler News Service 09:05
9
Общество

В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах

Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
Известия 08:33
2
Общество

Актрису Агату Муцениеце задержали в Москве за нарушение режима самоизоляции

Полиция задержала в Москве за нарушение режима самоизоляции актрису Агату Муцениеце и еще двух человек на акции протеста против строительства в Березовой аллее.
ТАСС 10:01
1
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
4,5K
Футбол

Клубы начинают тренироваться нелегально. Без медицинских протоколов

Клубы не имеют ни разрешений на возвращение легионеров, ни медицинского протокола.
Спорт-Экспресс 10:22
Политика

США начали поставку нефти в Белоруссию

США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС вчера в 08:31
1K
Фигурное катание

Глава ФФККР высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
RT на русском 02:37
Шоу-бизнес

Мэрилин Керро расстается с мужем

Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
StarHit.ru 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное