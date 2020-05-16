Коронавирус
Российская газетаПервые транши субсидий российские авиакомпании получат до конца мая
Первые транши субсидий авиакомпаниям планируется предоставить до конца мая. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, цитирует министра "Интерфакс".
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Глава Минтранса: субсидии аэропортам в 10 млрд рублей могут быть согласованы до конца мая
Будущее России. Национальные проекты10:26
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Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
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В NASA оказались разочарованы позицией Роскосмоса по проекту международного договора об освоении Луны Artemis Accords.
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Газета.Ru вчера в 15:43
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Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Федеральные стимулирующие доплаты медработникам будут рассчитываться из факта работы с пациентами с коронавирусом, без привязки ко времени, сообщается на сайте правительства РФ в субботу.
РИА Новости 09:47
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У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
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Общество
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Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.
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Ради трансфера двух игроков "аристократы" собираются продать целую группу своих футболистов: Эмерсона, Миши Батчуайи, Маркоса Алонсо, Тимуйе Бакайоко и Давиде Дзаппакосту.
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В ответ на отказ представителей Киева вести прямой диалог с самопровозглашёнными республиками глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украине всё же придётся считаться с мнением Донбасса в процессе решения конфликта.
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Минтранс ожидает восстановления железнодорожных перевозок к осени
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Клопс 10:03
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Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат
Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
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Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
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В Конгрессе США одобрили выделение $3 трлн на поддержку экономики
Палата представителей США одобрила принятие нового пакета мер господдержки экономики на $3 трлн из-за эпидемии коронавируса, сообщает Reuters.
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Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
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Полиция задержала в Москве за нарушение режима самоизоляции актрису Агату Муцениеце и еще двух человек на акции протеста против строительства в Березовой аллее.
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Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
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Клубы начинают тренироваться нелегально. Без медицинских протоколов
Клубы не имеют ни разрешений на возвращение легионеров, ни медицинского протокола.
Спорт-Экспресс 10:22
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС вчера в 08:31
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Глава ФФККР высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
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Мэрилин Керро расстается с мужем
Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
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