Коронавирус

NewInformNewInformПервые три случая заражения коронавирусом выявили в Омске

У троих жителей Омской области нашли коронавирус после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
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В Омской области - первые случаи заражения коронавирусом

Вести.Ru16:12

В Омске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

РИА СуперОмск15:37

В Омской области выявили три случая коронавируса

РИА Новости16:08

Коронавирус в Омске. Подтверждено сразу три случая инфицирования

Om1.ru15:50

В Омске обнаружили первых зараженных коронавирусом

Город55.ру15:37

В Омской области выявлены первые три случая заражения коронавирусом

RT на русском16:10

Срочно: В Омске официально подтвердился коронавирус у целой семьи — в опасности оказались пассажиры,

Новый Омск15:30
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Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Общество

«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали

Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
66.ru 05:58
Гаджеты

Apple Watch Series 6 получат Touch ID

Apple может оснастить следующие Apple Watch Series 6 сканером отпечатков пальцев Touch ID, который значительно упростит жизнь владельцам фирменных часов.
The GEEK 14:38
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Общество

В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 44 из них завезены из других стран.
RT на русском 21:53
Шоу-бизнес

Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко

У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
WomanHit.ru вчера в 11:11
Общество

В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:23
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Общество

Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города

Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:39
Происшествия

В Мурманской области у двух человек подтвержден коронавирус

Второй случай заболевания подтвержден у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию.
ТВ-21 15:48
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro вчера в 22:32
Гаджеты

Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1

В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
RuNews24.ru 15:38
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов

Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Рифей-Пермь 02:59
Наука

Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях

Lenta.ru 20:59
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество

Грузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения.
Интерфакс 18:53
Происшествия

Чемпион UFC Джон Джонс арестован в США

Ранее чемпион UFC в полутяжёлом весе обратился к своим подписчикам в Instagram в связи с пандемией коронавируса.
ODDS.ru 26 марта в 12:46
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК вчера в 10:58
Происшествия

Золотые слитки потеряли и нашли в Шереметьево

Сусанин 26 марта в 09:15
Футбол

Дзюба выложил видео, как играет в PES против Бийола

Sports.ru 16:29
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru 21:14
Общество

СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса

Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
РБК 21:43
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии артиста

Супруга российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала информацию СМИ о его госпитализации с подозрением на коронавирус.
ФАН вчера в 07:53
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru 14:42
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском 05:37
Экономика

«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.
РБК 19:10
Баскетбол

Сезон Единой лиги ВТБ решено завершить досрочно

Казанские ведомости 26 марта в 09:43
Игры

BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
NewInform вчера в 03:36
Здоровье

На карантине по коронавирусу в Омске находятся почти 4000 человек

На домашнем карантине под наблюдением медиков находятся 3980 человек, в инфекционной больнице с признаками ОРВИ – 19 человек.
Коммерческие Вести вчера в 00:05
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