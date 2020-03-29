Коронавирус
NewInformПервые три случая заражения коронавирусом выявили в Омске
У троих жителей Омской области нашли коронавирус после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 22:35, Ашберн
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Общество
«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали
Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
Гаджеты
Apple Watch Series 6 получат Touch ID
Apple может оснастить следующие Apple Watch Series 6 сканером отпечатков пальцев Touch ID, который значительно упростит жизнь владельцам фирменных часов.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Общество
В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 44 из них завезены из других стран.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко
У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
Общество
В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса
В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Общество
Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города
Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Мурманской области у двух человек подтвержден коронавирус
Второй случай заболевания подтвержден у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию.
Общество
На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными
Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1
В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов
Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Общество
Грузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19
В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения.
Происшествия
Чемпион UFC Джон Джонс арестован в США
Ранее чемпион UFC в полутяжёлом весе обратился к своим подписчикам в Instagram в связи с пандемией коронавируса.
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Происшествия
Золотые слитки потеряли и нашли в Шереметьево
Футбол
Дзюба выложил видео, как играет в PES против Бийола
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Общество
СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса
Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии артиста
Супруга российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала информацию СМИ о его госпитализации с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
Экономика
«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров
В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.
Баскетбол
Сезон Единой лиги ВТБ решено завершить досрочно
Игры
BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect
В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
Здоровье
На карантине по коронавирусу в Омске находятся почти 4000 человек
На домашнем карантине под наблюдением медиков находятся 3980 человек, в инфекционной больнице с признаками ОРВИ – 19 человек.