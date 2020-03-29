У троих жителей Омской области нашли коронавирус после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Первые три случая заражения коронавирусом выявили в Омске

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Шоу-бизнес Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.

Общество Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.

Общество На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.

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Общество Грузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19 В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения.

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Экономика Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

Общество СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Шоу-бизнес Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии артиста Супруга российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала информацию СМИ о его госпитализации с подозрением на коронавирус.

Экономика «Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.