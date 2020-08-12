Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
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Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Первостепенно будут вакцинированы медицинские работники и группы риска, добавил он. Сам господин Мурашко планирует вакцинироваться в августе.В источнике
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