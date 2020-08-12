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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Первостепенно будут вакцинированы медицинские работники и группы риска, добавил он. Сам господин Мурашко планирует вакцинироваться в августе.В источнике
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RT на русском

Мурашко назвал сроки выпуска первых партий вакцины от коронавируса

RT на русском07:00
РИА Новости

Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

РИА Новости07:56
Российская газета

Министр здравоохранения пояснил, когда от COVID-19 привьют пенсионеров

Российская газета05:33
ТАСС

Первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель

ТАСС04:04
Коммерсантъ

Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Коммерсантъ04:03
РБК

Минздрав назвал сроки выпуска первых партий вакцины от COVID-19

РБК04:12
Известия

Глава Минздрава назвал сроки выпуска первых вакцин от коронавируса

Известия03:23

За неделю москвичей оштрафовали за отсутствие масок на 27 млн руб

Только за последнюю неделю за появление в общественном транспорте Москвы без средств защиты было оштрафовано более 5 тыс. человек, общая сумма штрафов составила около 27 млн руб. Это следует из обнародованных 12 августа данных ГКУ "Организатор перевозок".
РБК08:03
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Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Господин Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белорусии.
Коммерсантъ08:05
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Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

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Газета.Ru05:56
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
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Росгвардия готовит назначения 24 генералов

По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.
Известия18:45
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