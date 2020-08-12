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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Первостепенно будут вакцинированы медицинские работники и группы риска, добавил он. Сам господин Мурашко планирует вакцинироваться в августе.В источнике
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Комсомольская правда

Мурашко: Вакцинация будет добровольной для всех

Комсомольская правда03:27
РБК

Минздрав назвал сроки выпуска первых партий вакцины от COVID-19

РБК04:12
ТАСС

Первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель

ТАСС04:04
RT на русском

В Минздраве рассказали о скором начале выпуска вакцины от коронавируса

RT на русском03:28
РИА Новости

В Минздраве рассказали, когда появятся первые партии вакцины от COVID-19

РИА Новости04:36
Известия

Глава Минздрава назвал сроки выпуска первых вакцин от коронавируса

Известия03:23
Российская газета

Мурашко: Первые вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель

Российская газета04:03

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший представитель президента Украины в так называемой Автономной республики Крым (с представительством в Херсоне) Борис Бабин, ссылаясь на слухи, заявил, что российский корабль в Азовском море приблизился к побережью Украины менее чем на 2 мили.
Новый День01:58
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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В МИД оценили ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

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РИА Новости03:23

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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